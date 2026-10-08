Gremio de taxistas propone cambios al Gobierno De La Espriella para regular las apps de transporte

Tras el anuncio del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, sobre radicar un proyecto de ley para proteger los derechos de los conductores de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify, el gremio de taxistas lanzó una serie de propuestas al Gobierno nacional para atender el tema.

Taxistas le responden a Briceño por proyecto para conductores de Uber, Didi y otras ‘apps’

A través de un comunicado, la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax) expresó su punto de vista ante la medida planteada por Briceño, indicando que rechazan la prestación de servicio por parte de un vehículo automotor que no cumple ninguna de las cargas del servicio público.

El líder del gremio, Hugo Ospina, considera que las propuestas del representante a la Cámara estarían vulnerando el derecho a la igualdad, rectificando su punto en el artículo 13 de la Constitución, en el que se establece que debe darse el mismo trato a quienes están bajo la misma situación.

Bogotá. Abril 09 de 2026. El gremio de taxistas del Aeropuerto Internacional El Dorado adelanta una manifestación en la terminal aérea, tras iniciar un cese de actividades desde la noche anterior, en rechazo a la operación de vehículos de turismo que, aseguran, prestan un servicio similar con tarifas más altas, lo que consideran competencia desleal. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Señala que un taxista que busca trabajar tiene que chatarrizar un vehículo viejo e ingresar con uno nuevo, de cero kilómetros, según las normativas vigentes.

Ospina afirma que la situación es diferente para una persona de app, ya que presta el mismo servicio, transporta pasajeros a cambio de dinero y hace uso de un carro o moto de cualquier modelo, sin haber tenido requisitos previos y sin límite de ingreso de vehículos.

“¿Cómo es posible que a mí me exijan un vehículo nuevo y a otro le permitan trabajar con uno viejo, haciendo lo mismo?”, comentó.

El gremio de taxistas emitió una serie de propuestas al Congreso de la República, al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte para poder atender estos asuntos. Las medidas son las siguientes:

Garantizar igualdad de cargas entre los taxis y los vehículos vinculados a plataformas.

Mantener la tarifa regulada para todo servicio individual de pasajeros.

Respetar y proteger los derechos de reposición del parque automotor de taxis.

Convocar al gremio de taxistas a las audiencias públicas del trámite legislativo.

¿Cuál es la propuesta de ley para los conductores de aplicaciones de transporte?

El representante a la Cámara, Daniel Briceño, informó sobre la radicación de un nuevo proyecto de ley en el que el objetivo es establecer garantías a los conductores del país que prestan sus servicios en aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Cabify, Yango, etc.

Briceño afirma que varios de estos usuarios se ven perjudicados por el comparendo D.12 y que no reciben un trato adecuado por parte de las autoridades de tránsito, vulnerando sus derechos en varias ocasiones.

Dentro de los puntos propuestos en la ley radicada, será el de negarle a los agentes de tránsito revisar los celulares de los conductores para poder verificar si hacen uso de una plataforma de movilidad.

El representante a la Cámara argumenta que la práctica que realizan los agentes no se tiene que llevar a cabo sin que exista un permiso judicial: “A un ciudadano que está trabajando en una plataforma, un agente de tránsito no tiene por qué quitarle el celular y meterse en el celular. ¿O es que a usted se le puede revisar el celular, si está usando o no, o el contenido de su celular, sin una orden judicial? Eso es debido proceso”.

Otro aspecto es el de tampoco permitir interrogatorios a los pasajeros, los cuales son realizados por agentes para identificar el vínculo que este tiene con el conductor.

“Tenemos a la gente asustada en todo el país, diciendo: ‘Oiga, diga que usted es mi primo, diga que usted es mi amigo’. Los interrogatorios y, sobre todo, la revisión de celulares tienen que acabar en el país”, argumentó.