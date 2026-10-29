El reconocido líder de taxistas, Hugo Ospina, quedó involucrado en un caso bochornoso en el aeropuerto de Bucaramanga, cuando lo detuvo la Policía Nacional y, como se evidencia en los videos, él se resistía a que se lo llevaran los oficiales.

Arrestado Hugo Ospina, representante de taxistas en el aeropuerto de Bucaramanga. https://t.co/9sJozJDVTj — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) October 27, 2026

SEMANA contactó al conductor, quien dio su versión de los hechos, explicando por qué estaba en Santander si vive en Bogotá, la razón por la que lo detuvieron y cuánto duró en el recinto de la Policía.

“Mañana estará bloqueada toda la ciudad”: Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas en Bogotá

¿Por qué estaba Hugo Ospina en Bucaramanga?

El líder gremial explicó que estaba en Bucaramanga acompañando a sus compañeros taxistas que se estaban protestando por la prestación de vehículos de servicio especial en la terminal aérea como si fueran taxis.

“Estaban prestando servicio con Uber y otras plataformas, pero además se hacían en el túnel del aeropuerto Palo Negro a pregonar el servicio: ‘Taxi, taxi, taxi, taxi’ y era un servicio especial”, relató Ospina a SEMANA.

“Acabó esa vagabundería”: el gremio de taxistas se despachó tras el fin de las planillas municipales

Ni él ni sus colegas habrían bloqueado el tránsito. Su relato coincide con lo expuesto por las autoridades a este medio. Fuentes oficiales revelaron a este medio que su detención estaba relacionada con una discusión.

La discusión que desencadenó su detención

Según el líder gremial, su detención nació en una discusión con otros taxistas: “Me dijeron los taxistas: don Hugo, es que hay unos conductores de taxi que no hicieron la fila y se colaron”. Ospina aseguró haberse dispuesto de inmediato para ordenar la situación.

Fue cuando el representante llamó a los agentes. Ospina relató a SEMANA que él le pidió a los oficiales que retiraran a los compañeros taxistas que estaban intentando colarse.

Aeropuerto Internacional Palonegro. Foto: A.P.I.

“Estaba discutiendo con los taxistas y se me viene una turba de las camionetas blancas. Ese tipo donde hubiera estado armado, me mata. Cogen al tipo, lo retiran, lo llevan, yo no sé para dónde”, aseguró Ospina, quien aseguró no responder agresivamente.

El líder de los taxistas asegura que, una vez superado ese episodio, se dirige hacia donde están sus colegas para atender la problemática y, según su relato, sin previo aviso, llegan los oficiales directamente hacia él para detenerlo y es ese el momento que circula en redes sociales en diferentes publicaciones.

Gremios de taxistas piden cambios en licencia de conducción, SOAT y seguridad vial ante reforma del Código Nacional de Tránsito

“Yo estoy sin bloquear la vía, ningún policía me había requerido absolutamente nada, nadie me pidió los documentos, y se me vienen todos y me ingresan a la fuerza de manera desproporcionada y agresiva”, aseguró el líder gremial en diálogo a esta revista.

La detención de Hugo Ospina y su liberación final

Fuentes judiciales explicaron a SEMANA que Ospina no fue capturado y solamente fue detenido para imponerle una sanción aplicándole la Ley 1801 que habla de la afectación al orden público. Hecho que corroboró el implicado a este medio.

Según el líder de taxistas, una vez le aplican la sanción, lo dejan en libertad. “Ahí no duré más de una hora. Luego salí e hice el video en donde expliqué la situación”.

Este es el video que menciona Ospina:

Hugo Ospina explica lo ocurrido. https://t.co/1cLADwKyUh — Néstor Daniel (@GarciaColorad0) October 27, 2026

Sobre su iniciativa principal, que era sobre la problemática de la prestación del servicio de los vehículos de servicio especial, el taxista aseguró que en los próximos días está llegando una delegación de la SuperTransporte al aeropuerto de Lebrija para tomar las acciones correspondientes por permitir que el servicio especial haga servicio individual.