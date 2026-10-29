Conmoción en el municipio de Campamento, Antioquia, tras el asesinato de dos jóvenes, luego que salieran de una cancha de fútbol.

El doble homicidio se registró en la vía principal que comunica a Campamento con Yarumal, en horas de la tarde del pasado martes, 27 de octubre.

De acuerdo con algunos testigos, luego de que salieran de jugar un partido de fútbol, Emmanuel Torres Sánchez y Jhon Jairo Hernández fueron interceptados por hombres armados, quienes sin mediar palabra los atacaron a bala.

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Gravemente heridos fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos donde, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron.

En cuanto a Emmanuel Torres Sánche se estableció que es hijo del exalcalde de Campamento, Juan Pablo Torres.

Ahora, las autoridades avanzan en una investigación que permita capturar a los responsables de este doble crimen que genera temor entre los pobladores.

Precisamente, desde la Alcaldía de Campamento se pronunciaron a través de dos comunicados.

“Hoy, nuestro municipio se viste de tristeza. La partida de Emmanuel Torres Sánchez enluta a Campamento y deja un profundo vacío en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, compartir con él y ser parte de su vida. Emmanuel fue un joven destacado por su talento deportivo, su dedicación al trabajo y las cualidades humanas con las que dejó huella en nuestra comunidad. Su partida, cuando aún tenía tantos caminos por recorrer y tantos sueños por cumplir, nos deja el dolor de una despedida inesperada. Desde la Alcaldía de Campamento, extendemos un abrazo solidario al exalcalde Juan Pablo Torres, a los docentes Sandra Sánchez y Mario Gil, a sus familiares, amigos y conocidos. Nos unimos a su dolor y acompañamos con profundo respeto este momento tan dificil, en el que las palabras parecen insuficientes para expresar la tristeza que nos embarga”, indicaron.

Así mismo, desde la Alcaldía enviaron un mensaje de condolencia a los familiares del joven Jhon Jairo Hernández.

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“Su ausencia deja un vacío en la vida de quienes compartieron con él momentos, experiencias y recuerdos que permanecerán en el corazón. Hoy, nos unimos al dolor de su familia, amigos y allegados, reconociendo que hay despedidas para las que las palabras nunca serán suficientes. A sus seres queridos les extendemos un abrazo solidario y fraterno, con el deseo de que encuentren fortaleza y consuelo para afrontar este dificil momento. Que el amor recibido, los recuerdos compartidos y la huella que deja su paso por la vida sean un refugio para sus corazones”, destacaron.