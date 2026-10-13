Masacre en El Paujil, Caquetá: tres hombres fueron asesinados en una discoteca

Una nueva masacre se registró en Colombia, esta vez en el municipio de El Paujil, en el departamento de Caquetá, durante este lunes, festivo 12 de octubre. Tres hombres fueron asesinados a tiros cuando se encontraban departiendo en una discoteca y una cuarta persona terminó herida.

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Se ha conocido que un hombre armado llegó hasta el lugar y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los presentes, dejando a estos sujetos sin vida.

“Como consecuencia del ataque, murieron tres personas identificadas como Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia”, informó Indepaz por medio de su cuenta en la red social X.

Asimismo, recordó que la Defensoría del Pueblo expidió una alerta temprana en la que dio a conocer la presencia de los ilegales en este punto del Caquetá.

“La Defensoría del Pueblo ha emitido AT 011/22, donde se advierte sobre la disputa por el control territorial en El Paujil, Caquetá, entre los grupos armados que hacen presencia en el territorio, en un contexto de incursión y expansión armada”, agregó.

De igual manera, Indepaz dio a conocer cuáles son los grupos armados ilegales que delinquen en este municipio y quiénes podrían estar detrás de este hecho de violencia que ha generado conmoción entre la comunidad.

“Este escenario podría derivar en presiones sobre las comunidades rurales, imposición de normas de conducta, instrumentalización de la población y afectaciones a las dinámicas organizativas y comunitarias. Grupos con presencia en la zona: Frente 62, Comandante Rodrigo Cadete del EMBF, Comandos de la Frontera y bandas de carácter local”, finalizó.

Se espera que la Policía Nacional pueda esclarecer lo sucedido en este municipio. Las comunidades han pedido mayor presencia de la Fuerza Pública con el fin de evitar este tipo de acciones violentas.

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La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional se encuentra habilitada las 24 horas del día para recibir cualquier tipo de denuncia o pedido de auxilio de las comunidades.