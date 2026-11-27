Tres hombres fueron capturados en flagrancia durante una serie de allanamientos realizados en Pasto, Nariño, donde las autoridades encontraron armamento, explosivos, drones y equipos tecnológicos que, presuntamente, harían parte de la infraestructura logística de las disidencias de las Farc.

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El operativo permitió identificar lo que sería un centro de acopio de elementos utilizados por el frente Urías Rondón, perteneciente al Estado Mayor Central.

La investigación fue liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, y permitió ejecutar tres diligencias de registro y allanamiento en diferentes inmuebles de la ciudad.

Entre los capturados se encuentra alias Gafitas, señalado por las autoridades de ser el cabecilla de la red urbana de esta estructura armada ilegal. Según la investigación, el hombre llevaría cerca de seis años vinculado a actividades delictivas y presuntamente tendría un papel en la coordinación de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con la Fiscalía, varios de los objetos pertenecerían a las disidencias de las Farc. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Durante los procedimientos, los investigadores encontraron drones, equipos tecnológicos y de comunicaciones, así como computadores portátiles y teléfonos celulares. También fueron hallados $8 millones en efectivo.

El material bélico incautado incluye armas de fuego, municiones y explosivos. Las autoridades investigan si estos elementos fueron utilizados en acciones criminales de la organización.

A los elementos tecnológicos y de armamento se sumaron prendas de uso militar, material de intendencia y cartillas que contenían los estatutos de la guerrilla. Además, las autoridades encontraron ocho pendones con referencias al Bloque Occidental Jacobo Arenas y al frente Urías Rondón.

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Los investigadores buscan determinar el uso que la estructura armada ilegal habría dado a los equipos tecnológicos incautados y su posible relación con acciones criminales contra las autoridades.

La Fiscalía informó que los tres capturados serán presentados ante jueces de control de garantías. Allí, un fiscal les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los capturados deberán responder por los hechos que se les atribuyen mientras avanza el proceso judicial y se determina su posible responsabilidad en las actividades investigadas.