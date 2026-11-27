SEMANA conoció el documento que la Sala de Casación Penal emitió para pedir que se desestime la nueva tutela que presentó la defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, contra su condena de 28 años de prisión por el caso del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

El documento, firmado por el magistrado Gerson Chaverra, fue dirigido a su colega Fernando Augusto Jiménez Valderrama, integrante de la Sala de Casación Civil, donde actualmente se estudia la tutela que radicó la defensa de Uribe.

Santiago Uribe: Corte Suprema vuelve a negar tutela y deja en firme condena de 28 años

El magistrado Chaverra explicó que, con su ponencia, la Sala Penal de la Corte resolvió confirmar la sentencia del 25 de noviembre del año pasado, emitida por el Tribunal Superior de Antioquia, que condenó a Santiago Uribe por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Esos delitos fueron considerados de lesa humanidad por la justicia debido a la conformación y dirección de dicho grupo armado ilegal. Los hechos por los que fue condenado Santiago Uribe ocurrieron entre 1990 y 1994.

El magistrado de la Sala Penal le explicó a su colega de la Civil que el pasado 5 de junio de este año la corporación rechazó “por improcedente el recurso extraordinario de casación interpuesto por el accionante, contra la mencionada sentencia”, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, según la cual no procede el recurso de casación contra la decisión adoptada mediante la impugnación especial.

Chaverra explicó en su petición que la “impugnación no convierte el proceso penal en un trámite de tres instancias” y detalló que “ni la casación constituye un ‘derecho’ del procesado”.

Esa negativa motivó la presentación de una nueva acción de tutela contra la Sala Penal, encargada de confirmar la condena. La solicitud llegó al despacho del magistrado Jiménez Valderrama, miembro de la Sala Civil, de acuerdo con las reglas internas del tribunal que determinan qué sala debe conocer, en primera instancia, las tutelas interpuestas contra sus propias salas.

El magistrado Gerson Chaverra explicó en su petición que “el apoderado de Santiago Uribe Vélez emplea la acción de tutela, en esta oportunidad, para controversiar asuntos dirimidos por esta Sala Penal (…) como si la acción de amparo constitucional hiciese las veces de una instancia adicional”.

Para la Sala de Casación Penal, la defensa de Uribe estaría intentando que la judicatura, “por medio de instrumentalización de la acción de tutela”, analice el acierto y la legalidad de las “posturas sustanciales y procesales”.

La Sala Penal también manifestó a la Sala Civil que el apoderado de Uribe estaría buscando una “configuración de inexistentes defectos constitucionales” para expresar su inconformidad frente a la decisión que dejó en firme su condena. Por esas razones, Chaverra pidió “desestimar” las pretensiones de la acción de tutela.