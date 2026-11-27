El enfrentamiento ocurrió durante una sesión en la que se discutía el futuro de más de mil hectáreas y los recursos que están en juego.

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Una audiencia pública que buscaba escuchar a las comunidades y discutir la disputa limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia terminó marcada por un fuerte enfrentamiento político. El representante a la Cámara Estefanel Gutiérrez cuestionó al alcalde Plinio Cedeño y posteriormente aseguró que el mandatario municipal casi lo agredió durante la sesión.

Tensa discusión entre el congresista Estefanel Gutiérrez y el alcalde de Puerto Colombia por distribución limítrofe con Barranquilla Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Estefanel Gutiérrez / Montaje SEMANA

El episodio ocurrió este viernes 27 de octubre, en la Universidad Libre, durante una audiencia de las Comisiones Conjuntas de Ordenamiento Territorial del Congreso. Allí se discutió el diferendo territorial que mantienen ambas entidades territoriales por cerca de 1.036 hectáreas del Corredor Universitario.

Durante la jornada, Gutiérrez cuestionó la gestión del alcalde de Puerto Colombia y afirmó que estaría “más preocupado por el billete de los impuestos que por generar bienestar a la gente”. Sus declaraciones elevaron la tensión en medio de una discusión en la que las dos administraciones mantienen posturas políticas y jurídicas divergentes.

Horas después, el congresista expuso su versión de lo ocurrido a través de sus redes sociales. “¡A Barranquilla la respetan!”, escribió antes de señalar directamente a Cedeño.

“El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, casi me agrede por decirle la verdad de frente. Llenó un auditorio con sus empleados para hablar mal de Barranquilla y politizar una discusión que es jurídica”, manifestó el representante.

Las declaraciones se difundieron en redes sociales y generaron nuevas reacciones en torno al conflicto. Tanto la supuesta agresión como la afirmación sobre la presencia de empleados municipales forman parte de los señalamientos de Gutiérrez.

Tensa discusión entre el congresista Estefanel Gutiérrez y el alcalde de Puerto Colombia por distribución limítrofe con Barranquilla Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Estefanel Gutiérrez / Montaje SEMANA

¿Qué está en juego entre Barranquilla y Puerto Colombia?

Más allá del enfrentamiento, la disputa tiene importantes consecuencias territoriales y económicas. Según explicó Cedeño durante la audiencia, sectores como el Corredor Universitario, Villa Campestre y Ciudad Mallorquín representan el 71,21 % del recaudo tributario de Puerto Colombia.

El mandatario indicó que, de los aproximadamente $71.000 millones que recibe el municipio, cerca de $51.000 millones provienen de esa zona. Por eso, advirtió que una eventual pérdida de esos terrenos comprometería la financiación de programas sociales y la estabilidad económica de la administración.

Por su parte, Barranquilla defendió su posición a través de Pamela Mayorga, gerente de Gestión Catastral, quien sostuvo que los antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos respaldan la reclamación del Distrito. “Barranquilla no está reclamando un territorio ajeno”, afirmó la funcionaria.