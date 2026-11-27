La Red Pública de Salud de Barranquilla obtuvo una certificación internacional que ninguna otra red pública del país había conseguido.

Se trata de la certificación bajo la norma ISO 7101, un estándar enfocado en la gestión de la calidad de las organizaciones sanitarias.

El reconocimiento se suma a la recertificación ISO 9001 y a una apuesta tecnológica que busca incorporar inteligencia artificial en las historias clínicas.

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Una certificación internacional para la atención en salud

El reconocimiento fue otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) a MiRed IPS, entidad encargada de prestar los servicios de la red pública hospitalaria de Barranquilla.

Con este resultado, la institución se convirtió en la primera red pública de salud de Colombia en recibir la certificación ISO 7101.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, es además la sexta institución prestadora de servicios de salud del país en alcanzar este estándar.

La norma ISO 7101 está diseñada específicamente para organizaciones del sector sanitario.

Sus requisitos están orientados a fortalecer los sistemas de gestión de calidad, promover una atención centrada en las personas, reforzar la seguridad de los pacientes e impulsar el mejoramiento continuo.

Esto significa que la certificación acredita el cumplimiento de estándares en la gestión de los procesos y servicios de una organización de salud, con criterios propios de la atención sanitaria.

No equivale, por sí solo, a garantizar resultados clínicos determinados.

El reconocimiento llega acompañado de la recertificación del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001, cuya certificación MiRed IPS había obtenido inicialmente el 24 de agosto de 2023.

Aunque ambas certificaciones están relacionadas con la calidad, tienen alcances diferentes.

La ISO 9001 establece requisitos generales para los sistemas de gestión de la calidad de las organizaciones.

La ISO 7101, en cambio, está dirigida específicamente a las instituciones sanitarias y contempla aspectos propios de la prestación de servicios médicos.

Entre estos aspectos figuran la seguridad de pacientes y trabajadores, la atención centrada en las personas y la evaluación del desempeño clínico y no clínico.

Certificación internacional para la atención en salud. Foto: X @AlejandroChar

Inteligencia artificial en las historias clínicas

La certificación no es el único anuncio relacionado con la modernización de la red pública de salud de Barranquilla.

La institución también avanza en la implementación de Telepatía, un programa que incorpora inteligencia artificial en las historias clínicas.

De acuerdo con la información divulgada por MiRed IPS y la administración distrital, esta herramienta busca optimizar el manejo de la información médica, agilizar procesos y apoyar el trabajo de los profesionales de la salud.

La iniciativa hace parte de una estrategia de transformación digital con la que la institución pretende fortalecer la gestión de los datos clínicos y facilitar la toma de decisiones basadas en información.

¡Barranquilla tiene la primera red pública de salud de Colombia certificada bajo la norma ISO 7101! Nuestro sistema público de salud alcanza este importante reconocimiento y recibe, además, la recertificación ISO 9001 de ICONTEC, reafirmando su compromiso con la calidad en la atención en salud. Con 40 sedes distribuidas en hospitales y centros de salud (PASO y CAMINO), estamos presentes en todas las localidades, cada vez más cerca de nuestra gente. También le apostamos a la innovación con Telepatía, incorporando inteligencia artificial en las historias clínicas para optimizar procesos y fortalecer la gestión de la información en salud. ¡Estamos llevando la salud de los barranquilleros a otro nivel! 🙌🏼 — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 27, 2026

MiRed IPS tiene presencia en las cinco localidades de Barranquilla, mediante una infraestructura de 40 sedes que comprende hospitales y centros de atención Paso y Camino.

La institución cuenta, además, con aproximadamente 2.600 colaboradores y presta servicios a las comunidades de distintos sectores de la ciudad.

Con la certificación ISO 7101, la recertificación ISO 9001 y la implementación de herramientas de inteligencia artificial, la red busca fortalecer sus procesos de gestión y atención sanitaria.