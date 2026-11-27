Una nueva diferencia enfrenta al Ministerio de Salud con hospitales y clínicas del país.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) rechazó la propuesta del Gobierno de reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de giro directo a los prestadores de servicios de salud.

El gremio advierte que el cambio podría afectar la transparencia en el manejo de los recursos y generar dificultades en el flujo de pagos a las instituciones.

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¿Por qué hospitales y clínicas se oponen a la propuesta?

La inconformidad del sector está relacionada con el papel que cumple el giro directo en la financiación de los servicios de salud.

Este mecanismo permite que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) transfiera recursos directamente a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud, en nombre de las EPS.

La propuesta del Ministerio busca reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de estos giros.

En la práctica, esto dejaría una mayor proporción de recursos bajo la administración de las EPS y disminuiría el monto que recibirían los prestadores mediante este mecanismo.

Para la ACHC, el cambio representa un riesgo porque las aseguradoras volverían a tener mayor control sobre los recursos destinados al pago de los servicios que prestan las instituciones de salud.

El gremio también cuestiona que se reduzca el alcance de un instrumento que considera importante para la transparencia y la trazabilidad del dinero dentro del sistema.

Uno de los argumentos expuestos por Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC, tiene que ver con el impacto económico de la modificación.

Imagen de referencia trabajadora de la salud. Foto: Getty Images

Según el dirigente gremial, la reducción de diez puntos porcentuales que propone el Ministerio equivale a cerca de $10 billones al año.

Se trata de recursos que dejarían de transferirse directamente a los prestadores y quedarían nuevamente bajo el manejo de las EPS.

La preocupación de los hospitales surge en un contexto en el que varias aseguradoras enfrentan dificultades financieras.

Algunas se encuentran intervenidas y los prestadores reportan problemas de cartera y retrasos en los pagos.

Para las instituciones hospitalarias, otorgar a las EPS un mayor control sobre estos recursos podría generar incertidumbre respecto al cumplimiento de las obligaciones económicas con quienes atienden a los pacientes.

Otro de los puntos que preocupa a la asociación es la forma en que se priorizarían los pagos a los prestadores de aprobarse la propuesta.

De acuerdo con los cuestionamientos expuestos por Giraldo, el proyecto daría prioridad a los pagos globales prospectivos y a la capitación.

Esta priorización podría perjudicar a hospitales y clínicas que mantienen servicios de urgencias y atienden pacientes que no cuentan con otras redes de atención disponibles.

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La alternativa que propone la asociación de hospitales

Frente a la modificación, la ACHC plantea mantener el giro directo en el 90 %, en lugar de reducirlo al 80 %.

La asociación también propone establecer un límite cercano al 6 % para los gastos de administración de las EPS.

Según el planteamiento del gremio, esta alternativa permitiría atender las necesidades de liquidez de las aseguradoras sin disminuir el porcentaje de recursos que llega directamente a los prestadores.

Además, la organización anunció que presentaría observaciones jurídicas, técnicas y financieras al proyecto y pidió espacios de concertación para discutir la modificación.

Por ahora, se trata de una propuesta de modificación normativa y no de una reducción ya implementada.

Mientras avanza la discusión, hospitales y clínicas mantienen su rechazo y piden que se revise la iniciativa antes de adoptar el cambio.