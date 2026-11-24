Pacientes que acudieron a reclamar sus medicamentos en un dispensario farmacéutico de Colsubsidio, ubicado en el sector de Toberín, al norte de Bogotá, habrían recibido agresiones físicas y verbales por parte de los empleados, además de enfrentar demoras en las entregas.

Colsubsidio y Sanitas rindieron cuentas de la crisis con los medicamentos: medidas y la razón de los retrasos

Esta situación, que involucró a pacientes adultos mayores y personas con condiciones de salud prioritarias, se hizo viral en redes sociales y mostró presuntas agresiones físicas y verbales por parte de los empleados de Colsubsidio encargados de dispensar los medicamentos.

Los ciudadanos registraron en video los enfrentamientos y acusaron a los trabajadores del dispensario de golpear a los pacientes.

“Le están pegando a la gente. Mire cómo le pegan a la gente” y “Nos dan golpes, pero no nos dan la medicina” son algunas de las denuncias que realizaron los ciudadanos en estos vídeos.

También denunciaron que el servicio de entrega de medicamentos fue suspendido sobre las 3 de la tarde, a pesar de que el horario de atención al público anunciado para esta sede es hasta las 5:00 p. m.

Además, una paciente declaró haber sido agredida con la reja de acceso al establecimiento al intentar pedir sus medicamentos. “Me maltrataron con el portón”, señaló la mujer.

Otros ciudadanos aseguraron en los mismos videos que una mujer permaneció dentro del dispensario tras el cierre abrupto de la atención, sin poder salir durante varios minutos porque el personal de Colsubsidio se lo impidió.

La situación hizo que uniformados de la Policía tuvieran que hacer presencia en el lugar para controlar el altercado y conciliar entre los usuarios y el personal del dispensario.

Los pacientes afectados solicitaron que las autoridades sanitarias y la Supersalud revisen los vídeos para determinar las respectivas responsabilidades y sancionen los abusos.

A partir del 1 de noviembre, las farmacias de Colsubsidio asumieron el servicio de entrega de medicamentos para los afiliados a Sanitas. Desde esa fecha, miles de usuarios han denunciado demoras y dificultades sistemáticas para acceder a sus medicamentos.

La Supersalud emitió recientemente medidas cautelares contra Colsubsidio debido a estos retrasos; sin embargo, las denuncias ciudadanas siguen saliendo a la luz.