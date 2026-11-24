El Plan de Choque en Salud continúa avanzando en Colombia. El Ministerio de Salud informó que la estrategia superó los 2 millones de registros resueltos y permitió que más de 735.000 personas recibieran los medicamentos o procedimientos que necesitaban para continuar sus tratamientos.

Composición Semana/ Archivo

Más de 2 millones de registros resueltos

De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio de Salud el 24 de noviembre de 2026, con corte al 17 de noviembre, el Plan de Choque había resuelto 2.009.709 registros.

Esta cifra representa un avance global del 44,55 % frente a los casos identificados al inicio de la estrategia.

En materia de medicamentos, se han entregado 16.772.269 unidades. De estas, 651.208 fueron distribuidas durante la última semana reportada.

Con estos resultados, el componente registra un avance del 58,7 % en la solución de las solicitudes identificadas inicialmente.

El Ministerio señaló que las entregas han permitido resolver pendientes para 340.506 personas, quienes cuentan con los tratamientos necesarios para dar continuidad a su atención en salud.

La estrategia está dirigida a pacientes que, al 20 de septiembre de 2026, enfrentaban barreras para acceder a servicios esenciales.

Su propósito es garantizar que los medicamentos y procedimientos reportados por las EPS lleguen efectivamente a los usuarios y que las respuestas informadas se conviertan en atención real.

Comunicado Plan de Choque Salud Foto: X @MinSaludCol

Más de 1,6 millones de procedimientos médicos realizados

Otro de los componentes que registra avances es el de los procedimientos médicos.

Durante la última semana del balance se realizaron 89.116 procedimientos adicionales, lo que permitió aumentar el nivel de cumplimiento del 34 % al 40 %.

Equipo de emergencia Foto: Getty Images

En total, ya se han llevado a cabo 1.613.789 procedimientos médicos. Estas intervenciones contribuyeron al cierre de 1.396.887 registros que permanecían pendientes.

El informe también presenta resultados relacionados con la atención de personas que viven con enfermedades y condiciones que requieren seguimiento permanente.

La hipertensión arterial encabeza el balance, con 173.875 atenciones realizadas.

Le siguen el cáncer, con 86.698; la salud mental, con 83.423; la diabetes, con 32.047; las enfermedades huérfanas, con 31.941; la gestación, con 23.165, y el VIH, con 15.050.

Según la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, detrás de estas cifras hay pacientes y familias que necesitan recibir atención oportuna para evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida.

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¿Qué sigue para el Plan de Choque en Salud?

El Ministerio de Salud indicó que continuará acompañando la resolución de los casos incluidos en el Plan de Choque, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud mantendrá las acciones de inspección, vigilancia y control.

El objetivo es verificar que los compromisos reportados se traduzcan en servicios efectivamente prestados a los pacientes y que las personas puedan acceder a los tratamientos y procedimientos que necesitan.