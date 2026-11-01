Autoridades de salud hacen llamado a la calma ante investigación por casos de malaria procedentes del Congo

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) enviaron un mensaje de tranquilidad a los colombianos, tras la detección de una situación epidemiológica por malaria importada desde la República Democrática del Congo, donde los casos de Ébola ya superan las 4.900 muertes.

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La directora del INS, Zulma Cucunubá enfatizó en una declaración oficial que las instituciones están actuando de manera preventiva y manteniendo una vigilancia activa sobre la situación, con el fin de transmitir calma a la población, mientras se desarrollan las acciones de control pertinentes.

De acuerdo con la funcionaria, se identificó un grupo de cuatro personas con antecedente de viaje a la República Democrática del Congo. Entre ellos se encuentran dos con un diagnóstico confirmado de malaria por Plasmodium falciparum.

“Lamentablemente una de estas personas de 33 años falleció el 31 de octubre. La segunda persona de 50 años permanece hospitalizada bajo medidas de aislamiento y precaución”, señaló la directora del instituto.

Cucunubá explicó que entre las labores de rastreo se identificó a otros dos contactos estrechos que presentaron síntomas y ya se encuentran recibiendo el tratamiento médico correspondiente para esta enfermedad.

La funcionaria resaltó que como parte de los protocolos estándar de seguridad y de manera preventiva, se tomaron muestras adicionales a los pacientes para descartar otras posibles infecciones, incluyendo el Ébola.

Las autoridades aclararon que la activación de la vigilancia frente al Ébola responde únicamente a una medida de precaución activa, debido al reciente historial de viaje de estas personas a la República del Congo.

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“Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de Ébola en esta investigación”, señaló Zulma Cucunubá, al tiempo que explicó que el INS, en coordinación con el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias del Valle del Cauca, Cali y Palmira, se encuentra realizando los análisis de laboratorio.

También enfatizó que se está trabajando de la mano con Migración Colombia para esclarecer la trazabilidad de los casos y reconstruir con precisión la ruta de desplazamiento de cada una de las personas afectadas.

Finalmente, se hizo un llamado a la corresponsabilidad de los ciudadanos, instando a quienes hayan viajado recientemente a la República Democrática del Congo a que, si presentan fiebre o cualquier otro síntoma durante su regreso al país, consulten de inmediato a los servicios de salud.

“La detección oportuna permite brindar el tratamiento adecuado y activar las medidas de vigilancia que correspondan para cada caso. Queremos transmitir tranquilidad. Las autoridades estamos actuando de manera preventiva y manteniendo la vigilancia sobre esta situación”, concluyó Cucunubá.