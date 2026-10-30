En el marco de la celebración de Halloween, este 31 de octubre, la EPS Famisanar llevará a las calles una campaña de sensibilización sobre la importancia del autocuidado y la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.

Nuevas esperanzas para la píldora experimental del VIH: Merck otorga licencias para pruebas en 129 países

Según dio a conocer la compañía prestadora de salud, la iniciativa busca promover prácticas sexuales responsables, haciendo énfasis en el uso del preservativo como una de las principales herramientas para reducir el riesgo de contagio.

Bajo el lema “Que el único susto de Halloween sea tu disfraz”, la jornada estará dirigida a personas sexualmente activas, tanto afiliadas como no afiliadas a la EPS. Durante la actividad, que se realizará en la localidad de Chapinero, se entregarán mensajes pedagógicos, contenidos audiovisuales y kits de prevención, acompañados de información sobre las alternativas disponibles para proteger la salud sexual.

El VIH se puede prevenir. Foto: getty images

“Los datos muestran que la mayor parte de los casos nuevos de infecciones de transmisión sexual y VIH se presentan en personas jóvenes entre los 20 y los 34 años. Además, el 80 % de estos casos se registran en hombres”, precisó Laura Avella Martínez, profesional de Riesgo Avanzado de EPS Famisanar.

Aseguró que por esta razón se quiso sacar la conversación del consultorio y llevarla a una de las fiestas más concurridas, en donde se concentran miles de jóvenes para brindar información confiable sin juicios ni tabúes, para que puedan tomar decisiones basadas en datos y evidencias.

Más de 1.700 personas fueron vinculadas a tratamiento contra el VIH; estos son los retos a la hora de acceder a la atención oportuna

La campaña también busca desmontar algunas ideas equivocadas que todavía persisten sobre la salud sexual. Al respecto, la experta señaló que uno de los mitos más frecuentes es pensar que tener una relación estable o estar casado elimina la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual.

Finalmente, la EPS invitó a las personas sexualmente activas a consultar sus canales oficiales para conocer más sobre las medidas de prevención y acceder a información sobre el agendamiento gratuito de citas y pruebas diagnósticas.

El VIH afecta principalmente a los hombres. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los efectos del VIH

Es de recordar que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) afecta el sistema inmunitario al atacar y destruir determinadas células encargadas de defender al organismo frente a infecciones y enfermedades.

Según Mayo Clinic, cuando no se recibe tratamiento, el virus puede avanzar progresivamente y debilitar las defensas del cuerpo hasta provocar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que corresponde a la etapa más avanzada de la infección.

Colombianos con VIH tendrán fácil acceso a este medicamento vital: pasó de 200 a 7 dólares

La transmisión del VIH ocurre mediante el contacto con determinados fluidos corporales. Entre las principales vías de contagio están las relaciones sexuales sin protección, el uso compartido de agujas o jeringas y la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Aunque no existe una cura que elimine el virus del organismo, el VIH puede tratarse y prevenirse. Los medicamentos antirretrovirales permiten controlar su presencia en la sangre, reducir su concentración y evitar el deterioro del sistema inmunitario.