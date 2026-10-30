La expansión del sarampión en Perú encendió las alertas sanitarias en Colombia, donde las autoridades confirmaron tres casos importados en Amazonas.

Ante el riesgo de nuevos contagios, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud reforzaron la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y las jornadas de vacunación en los territorios fronterizos.

Dosis Cero: la nueva vacuna que Colombia aplicará a bebés para protegerlos del sarampión

Tres casos de sarampión importados desde Perú

Desde el 7 de septiembre de 2026 se han notificado 13 casos sospechosos de sarampión en Amazonas.

De ese total, tres fueron confirmados y todos corresponden a contagios importados de Loreto, Perú.

Los dos primeros casos se identificaron en menores de cinco años que recibieron atención médica en Leticia y no tenían antecedentes de vacunación.

Según el Ministerio de Salud, estos pacientes no generaron casos en la población colombiana.

El tercer contagio corresponde a un colombiano indígena de 35 años, atendido en Puerto Nariño, quien tenía antecedente de viaje a Caballococha, en el departamento peruano de Loreto.

Sus síntomas comenzaron el 17 de octubre y la confirmación estuvo a cargo del Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud.

Este último caso amplió el seguimiento epidemiológico en el departamento, pues las autoridades también tuvieron que activar las acciones de respuesta en Puerto Nariño para identificar posibles contactos y revisar la situación de vacunación.

Como parte de la respuesta sanitaria, en Leticia se realizó seguimiento a 153 contactos de los casos confirmados: 38 directos y 115 indirectos.

Además, las autoridades reportaron 494 dosis de vacunas aplicadas en barrios priorizados alrededor de los contagios.

En Puerto Nariño, donde fue atendido el tercer paciente, se adelanta el seguimiento a 20 contactos y se reportó la vacunación de 22 personas.

Las intervenciones buscan identificar oportunamente posibles contagios y ampliar la protección de las comunidades que podrían estar expuestas por la circulación de personas entre Colombia y Perú.

Comunicado Ministerio de Salud. Foto: Ministerio de Salud

El INS desplegó equipos en Vaupés y Guainía

Las medidas de prevención también se extendieron a otros departamentos de la región amazónica.

El Instituto Nacional de Salud desplegó equipos de respuesta en Mitú, Vaupés, e Inírida, Guainía, para revisar las capacidades de los territorios, promover la búsqueda activa de casos y apoyar la actualización de los esquemas de inmunización.

De manera paralela, el Ministerio de Salud ha liderado mesas de trabajo trinacionales con Perú y Brasil.

El propósito es fortalecer la coordinación entre los tres países, la vigilancia epidemiológica y la implementación de acciones conjuntas para prevenir y controlar el sarampión en la zona fronteriza.

El Ministerio de Salud recomienda revisar y completar la vacunación contra el sarampión y la rubéola, especialmente antes de viajar a países con circulación del virus.

Reforzar vacunación contra sarampión: el llamado de la OPS ante aumento de casos en las Américas

La inmunización debe realizarse preferiblemente 15 días antes del viaje.

Los niños deben tener las dos dosis de la vacuna triple viral, aplicadas a los 12 y 18 meses, y contar con el registro correspondiente en su carné de vacunación.