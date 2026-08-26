Alarmas en Estados Unidos por nuevas muertes por sarampión. La enfermedad había sido erradicada en el 2000

Dos personas murieron en Estados Unidos de sarampión, enfermedad altamente contagiosa pero prevenible, informaron las autoridades en momentos en que se registra un repunte de los casos en el país debido a la caída en las tasas de vacunación.

Estas muertes, registradas en Pensilvania, son las primeras notificadas este año y las primeras en ese estado del este de Estados Unidos en 35 años.

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El Departamento de Salud del estado indicó que las dos personas, cuya identidad no fue revelada más allá de que eran residentes del condado de Lancaster, no habían sido vacunadas contra la enfermedad.

La vacunación contra el sarampión ha disminuido en los últimos años en EE. UU. Foto: Getty Images

Lancaster alberga una gran población amish, un grupo de personas tradicionalmente agrarias, que tienen tasas de vacunación más bajas que el conjunto de la sociedad estadounidense. Las muertes se producen después de que tres personas, incluidos dos niños, murieran por la enfermedad en 2025, cuando comenzó el brote.

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El sarampión fue declarado eliminado en Estados Unidos en el año 2000. Ha regresado con fuerza en los últimos años en medio de un nuevo escepticismo hacia las vacunas y una creciente desconfianza hacia las autoridades sanitarias.

El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas, es señalado de contribuir a la crisis al avivar los temores sobre la inmunización.

Paciente con sarampión. Foto: Foto: Tomada de Salud On Net

“En 2026, décadas después de que el sarampión fuera eliminado en Estados Unidos, resulta desgarrador presenciar muertes por una enfermedad que es prevenible con una vacuna que se ha utilizado ampliamente desde la década de 1970”, dijo Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, en un comunicado.

“Los pediatras instamos a nuestros líderes a fomentar la vacunación con la triple vacuna para detener la propagación del sarampión”, escribió, en referencia a la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

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En Estados Unidos se han registrado más de 2.770 casos confirmados de sarampión en 2026, superando el total de 2.289 casos del año anterior, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El anterior máximo anual fue en 1991, con 9.643 casos.

*Con información de AFP.