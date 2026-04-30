Cinco preguntas que debe hacerse ante un posible caso de sarampión

Según el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido de 2026 Colombia ha confirmado cinco casos importados de sarampión, cuatro en Bogotá y uno en Santander, todos asociados a viajes a Estados Unidos y México. A la fecha, el sistema de vigilancia ha notificado 642 casos sospechosos, de los cuales 466 han sido descartados y cuatro confirmados mediante criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio.

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Aunque no se han detectado cadenas de transmisión local ni casos autóctonos, la vigilancia epidemiológica se mantiene activa debido al riesgo de propagación, especialmente en contextos de movilidad, aglomeraciones y contacto estrecho entre personas susceptibles.

De acuerdo con, Óscar León, director Médico de Primero Salud, “Aunque es una enfermedad prevenible por vacuna, el sarampión sigue siendo un evento de vigilancia en salud pública por su alta capacidad de propagación, particularmente en entornos con baja cobertura de vacunación”.

Jornada de vacunación gratuita contra el sarampión y la rubeola hoy en Bogotá: estos son los puntos de atención Foto: Secretaría de Salud de Bogotá/WEB

En ese contexto, León explica que el riesgo para la población general con vacunación completa es bajo, pero aumenta significativamente en personas no vacunadas o con esquemas incompletos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran los niños menores de 5 años, especialmente menores de 1 año; las personas no vacunadas; los pacientes inmunosuprimidos; y los adultos jóvenes que no han recibido la segunda dosis.

Autoridades sanitarias internacionales advierten que el sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas que existen. Una persona puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del brote en la piel, lo que incrementa la posibilidad de contagio incluso antes de que se identifique el cuadro clínico.

¿Cómo verificar el esquema de vacunación?

La forma más práctica es revisar el carné de vacunación, físico o digital, donde puede aparecer la vacuna como SRP o triple viral. También se puede consultar con la EPS o en los puntos del Programa Ampliado de Inmunización.

En niños menores de 2 años se debe confirmar la aplicación de la primera dosis al cumplir 12 meses y el refuerzo a los 18 meses. Los niños entre 2 años y 10 años con 11 meses deben contar con dos dosis. En el caso de niños entre 7 y 16 años, también debe verificarse la dosis adicional de sarampión-rubéola implementada en años recientes.

Verificar el historial de vacunación y aplicar las dosis pendientes es clave para prevenir brotes de sarampión en Colombia Foto: Getty Images

Para adultos menores de 59 años sin antecedente vacunal, la vacunación sigue siendo una medida clave de protección, especialmente si han estado expuestos a entornos de riesgo.

¿Qué síntomas deben generar alerta?

Los primeros signos del sarampión suelen ser fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y lesiones en la cavidad oral. Posteriormente aparece la erupción cutánea. La combinación de fiebre con brote debe ser motivo de consulta inmediata, especialmente si hubo contacto con un caso sospechoso.

¿Cuándo se debe consultar al médico?

Se debe buscar atención médica si aparece fiebre acompañada de erupción cutánea o si existe sospecha de exposición. Es importante recordar que la persona puede contagiar desde varios días antes de la aparición del brote, por lo que no se debe esperar a que el cuadro avance.

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¿Qué hacer ante una sospecha de sarampión?

Se recomienda mantener aislamiento domiciliario y evitar el contacto con niños pequeños, mujeres embarazadas y personas no vacunadas. Posteriormente, se debe acudir al centro de salud más cercano para confirmar el diagnóstico y activar la notificación correspondiente, ya que se trata de un evento de vigilancia obligatoria.

¿Qué medidas ayudan a prevenir el contagio?

La principal medida es contar con el esquema de vacunación completo. A esto se suman el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios, evitar el contacto con personas enfermas, procurar la ventilación de espacios cerrados y no asistir a lugares concurridos si se presentan síntomas.