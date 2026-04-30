El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS lograron acuerdo para garantizar continuidad en atención a pacientes

Este jueves 30 de abril se anunció que el Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS lograron un acuerdo de pago, de modo que se pueda seguir atendiendo a los pacientes oncológicos.

Lo anterior se logró tras una reunión en la que estuvieron presentes la doctora Carolina Wiesner Ceballos, directora del Instituto Nacional de Cancerología, así como Jorge Iván Ospina, quien recientemente fue nombrado nuevo agente interventor de la Nueva EPS.

La directora del Instituto Nacional de Cancerología entregó detalles de lo acordado con la Nueva EPS. “En primer lugar, acordamos que vamos a tener un contrato que será firmado el 15 de mayo y ese contrato incluirá el suministro de medicamentos ambulatorios, para evitar que los pacientes tengan que ir a buscar autorizaciones y luego recibir sus medicamentos. Todo se podrá hacer aquí dentro de la institución”, dijo Wiesner a través de un video.

La directora del Instituto Nacional de Cancerología también indicó que se logró un acuerdo en relación con los pagos que adeuda la Nueva EPS, recalcando que, lo que está antes de la intervención, “no se puede tocar”.

“Y del resto, vamos a recibir 52 mil millones en los próximos tres meses y el saldo restante será objeto de mesas de trabajo, una vez se revisen las glosas”, agregó.

Así mismo, la doctora Wiesner indicó que también se acordó continuar con proyectos de investigación para seguir construyendo conocimiento que, al final, termine beneficiando a millones de pacientes.

“Vamos a continuar con proyectos de investigación que nos ayuden a construir conocimiento para promover de manera más eficiente la prevención y detención temprana de cáncer en el territorio, teniendo como objeto de estudio la población afiliada a la Nueva EPS”, resaltó Wiesner.

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Vale recordar que el Instituto Nacional de Cancerología había advertido que enfrenta una situación financiera crítica, debido a una creciente cartera pendiente de pago que, a corte del 31 de marzo de 2026, supera los $ 146.000 millones.

Ante la delicada situación que atraviesa el Instituto Nacional de Cancerología, Jorge Iván Ospina, nuevo interventor de la Nueva EPS, había dicho señaló que los pagos a la institución hacían parte de la gestión financiera en curso y, a la vez, había rechazado que existiera una intención de afectar la operación del centro oncológico.