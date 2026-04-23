La Secretaría Distrital de Salud confirmó un nuevo caso de sarampión en la ciudad, elevando a cuatro los contagios importados en Bogotá y 5 en Colombia.

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La detección se realizó de manera oportuna mediante pruebas RT-PCR, lo que permitió activar de inmediato las acciones de control.

De acuerdo con el comunicado más reciente, la identificación del caso llevó a implementar un cerco sanitario con investigación epidemiológica de campo, seguimiento a contactos y vacunación en poblaciones en riesgo, como parte de la estrategia de bloqueo vacunal.

Este nuevo contagio se suma al panorama nacional advertido días atrás por el Ministerio de Salud, que confirmó la presencia de casos importados relacionados con viajes internacionales, principalmente desde países como Estados Unidos y México. En el caso de Bogotá, tres de los contagios provienen de México y uno de Estados Unidos, sin que hasta ahora se registren casos autóctonos.

Las autoridades destacaron que el paciente se encuentra en manejo domiciliario, bajo seguimiento médico y sin complicaciones, mientras se mantienen activas todas las medidas para evitar la propagación del virus.

En paralelo, la ciudad ha intensificado la vigilancia epidemiológica. Con corte al 11 de abril, se han notificado 286 casos sospechosos, lo que representa una tasa de 3,6 por cada 100.000 habitantes, en línea con las metas nacionales de control y eliminación del sarampión y la rubéola.

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El Distrito también subrayó el avance en la estrategia de vacunación. En lo corrido de 2026, se han aplicado más de 33.000 dosis contra sarampión y rubéola en grupos priorizados, así como más de 50.000 dosis de la vacuna triple viral en niños.

Además, la ciudad cuenta con cerca de 97.600 dosis disponibles para garantizar la continuidad del esquema.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud hizo un llamado enfático a la ciudadanía, especialmente a padres y cuidadores, para verificar y completar los esquemas de vacunación en menores de edad, así como a viajeros internacionales que puedan estar en riesgo.

“Es fundamental que los niños y niñas menores de 10 años tengan su esquema completo”, reiteraron las autoridades, al recordar que la vacuna incluye dos dosis: una al año de edad y un refuerzo a los 18 meses.

Finalmente, el Distrito insistió en que la vacunación es gratuita y está disponible en más de 200 puntos en la ciudad, incluidos lugares estratégicos como el aeropuerto El Dorado y terminales de transporte, con el objetivo de contener cualquier posible brote y proteger la salud pública.