Irán estaría buscando atentar contra Barron Trump, el hijo menor del presidente Donald Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que investiga un video difundido por la televisión estatal de Irán que aparentemente amenaza la vida de Barron Trump, el hijo menor del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las tensiones que persisten entre Washington y Teherán por la guerra librada este año entre ambos países.

La grabación, transmitida durante el fin de semana por la cadena estatal iraní Irib, incluye imágenes y referencias a lugares frecuentados por Barron Trump y abre con una frase en inglés que pregunta: “¿Dónde matar a Barron Trump?”.

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Según reportó CNN, el material forma parte de una serie de contenidos difundidos por medios alineados con sectores radicales del régimen iraní que han lanzado amenazas contra el mandatario estadounidense y miembros de su familia.

“El Servicio Secreto de EE. UU. está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección”, señaló Nate Herring, portavoz de la agencia, en declaraciones recogidas por CNN. El funcionario agregó que, por razones de seguridad, la entidad no comenta detalles relacionados con sus operaciones de protección.

Melania, Barron y Donald Trump. Foto: Tomado de redes sociales / X

Aunque en el pasado se habían registrado mensajes amenazantes dirigidos contra Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, medios estadounidenses destacan que esta sería una de las primeras ocasiones en que Barron Trump aparece como objetivo explícito en una campaña de propaganda vinculada a Irán.

Las amenazas se producen en un contexto de alta confrontación entre ambos países. Las relaciones se deterioraron aún más después de la guerra que enfrentó a Estados Unidos e Israel con Irán este año y que derivó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

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Desde entonces, grupos y medios cercanos al régimen han intensificado los llamados a vengar a los dirigentes iraníes fallecidos. Mientras que ambos países han intentado sin éxito una tregua comercial, que se ha transformado en una declaración de guerra económica de parte de Estados Unidos.

Donald Trump mantiene un discurso de confrontación contra Irán. Foto: AP, Adobe

De acuerdo con CNN, fuentes federales consideran que el video forma parte de una campaña más amplia dirigida contra la familia Trump. Algunos de esos contenidos habrían incluido referencias a desplazamientos y sugerencias de ataques contra personas cercanas al presidente estadounidense.

Trump ha reconocido públicamente que las amenazas iraníes contra su vida se han incrementado. En julio, durante una cumbre de la Otan, afirmó: “Estoy en cualquier lista que tengan… hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte”.

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La preocupación de las autoridades estadounidenses por estos riesgos no es nueva. Desde el ataque ordenado por Trump en 2020 que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani, Washington ha advertido repetidamente sobre posibles intentos de represalia por parte de actores vinculados al régimen iraní.