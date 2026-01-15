Confidenciales

Hijo de Donald Trump reacciona a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA sobre las elecciones presidenciales; esto dijo

Los resultados dan cuenta de que la derecha tomará el poder en las elecciones que se aproximan.

16 de enero de 2026, 3:47 a. m.
El hijo del presidente de EE. UU., Donald Trump Jr.
El hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr., compartió en sus redes sociales los resultados de la reciente encuesta AtlasIntel para Semana que revela la intención de voto de los colombianos para las siguientes elecciones presidenciales.

De acuerdo con la encuesta, Abelardo de la Esprella le gana a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda.

“Es casi como si todos estos países se estuvieran yendo fuerte hacia la izquierda porque USAID se aseguró de que eso pasara”, escribió Donald Trump Jr. en su perfil de X este jueves, 15 de enero, haciendo referencia a que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que envía ayudas humanitarias a varias organizaciones en todo el mundo, pudo haber influido en la tendencia a que el socialismo se mantenga en la sociedad.

Desde que Donald Trump volvió a la presidencia en enero del año pasado, enfocó sus esfuerzos para reducir el financiamiento a varias ramas de USAID, incluso cerró por completo varios programas mundiales que, según el Gobierno, malgastaban el dinero, además de considerar a la agencia como una entidad con tendencia de izquierda.

En el estudio, AtlasIntel midió los posibles escenarios de una segunda vuelta, que se votaría el 21 de junio, en caso de que ninguno de los aspirantes logre la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

En ese eventual escenario, De la Espriella (44,2 por ciento) derrotaría a Cepeda (34,9 por ciento) por una diferencia de 9,3 puntos porcentuales, según la encuesta de AtlasIntel.

