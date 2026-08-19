Trump le declara la guerra económica a Irán y amenaza con duras consecuencias a sus aliados en el mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles una “guerra económica” de escala inédita contra Irán y amenazó con consecuencias “tremendas” a cualquier país que ayude o haga negocios con la república islámica.

Las declaraciones del mandatario republicano suponen una intensificación de la presión de Washington sobre Teherán, cuando la guerra se acerca a su sexto mes sin que se vislumbre una salida diplomática o militar del conflicto. Trump también se enfrenta a un renovado escrutinio político interno por la guerra, con las elecciones de medio mandato en noviembre a la vista.

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“Hoy anuncio: ¡La operación económica más aplastante jamás emprendida contra ningún país! Será una guerra económica y un aislamiento en una escala sin precedentes”, escribió Trump en Truth Social.

“También anuncio que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez tremendas consecuencias económicas”, agregó.

Donald Trump le declaró la guerra económica a Irán. Foto: AP Photo/Alex Brandon

El presidente estadounidense no dio detalles sobre qué tipos de castigos enfrentarían los países. Tampoco nombró a ningún país en específico en su declaración en redes sociales.

Sus comentarios ocurren casi una semana después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que Estados Unidos impondría un aislamiento económico al país sin precedentes. “Será una combinación de aislamiento económico como el mundo nunca ha visto”, declaró el jueves pasado Bessent a la cadena de televisión conservadora Newsmax.

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Trump también declaró el martes que “no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán”. Según una fuente estadounidense contactada por la AFP, estos intercambios han sido suspendidos, y Trump ha pedido a sus equipos que no reanuden el diálogo mientras Teherán no se acerque a las posiciones estadounidenses.

Irán, por su parte, mantiene su hermetismo con Estados Unidos. Foto: Getty Images

Las autoridades iraníes apenas han enviado señales en ese sentido. El negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró que el estrecho no se abriría mientras Washington no hubiera cumplido los compromisos previstos en el protocolo de acuerdo firmado en junio.

Este texto, que establecía una tregua de sesenta días con vistas a un arreglo duradero, quedó hecho añicos con la reanudación de las hostilidades en julio. Qalibaf defendió este miércoles durante un viaje a Irak la importancia de reforzar “el nuevo orden” regional, y denunció “la injerencia extranjera”. Al mismo tiempo, Irán y Omán, cuyas costas se extienden por el estrecho de Ormuz, llevan varias semanas debatiendo la futura gestión de este paso.

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Irán, que ataca buques que intentan atravesar el estrecho sin solicitar autorización, quiere imponer tasas de navegación por servicios a los barcos que transitan por allí, algo a lo que se oponen firmemente Estados Unidos y algunos países de la región.

*Con información de AFP.