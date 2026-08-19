Irán lanza amenaza global: atacará a los países que ayuden al ejército de EE. UU.

Irán amenazó a los países del golfo Pérsico que presten cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense, horas después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus intercambios comerciales con Teherán en un contexto regional cada vez más candente.

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Estados Unidos cuenta con bases en varios países del golfo Pérsico, que han sido objetivo de ataques de Irán desde el inicio de la guerra, incluidas instalaciones en Emiratos Árabes Unidos, que acusó el martes a Teherán de lanzar dos misiles balísticos contra buques frente a sus costas.

“Queremos advertir: toda asistencia o facilitación prestada al ejército agresor estadounidense equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses”, afirmó el general Alí Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, en un comunicado difundido por la agencia Mehr.

Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya del CGRI. Foto: NurPhoto via AFP

Esta advertencia se produjo en momentos en que el portaaviones USS George Washington está siendo desplegado de nuevo en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero con una campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, varios países de Oriente Medio repiten que no permitirán que Estados Unidos utilice su territorio para lanzar ataques, una afirmación que Abdollahi puso en duda.

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El general iraní declaró que “parece improbable que un número tan elevado de aviones militares, en particular aviones cisterna, se encuentre en bases regionales sin el conocimiento de los países anfitriones”.

Pese a una disminución de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, las tensiones en la región siguen siendo elevadas después de casi seis meses de guerra.

Irán negó haber lanzado misiles en el golfo Pérsico. Foto: Getty Images

Los Emiratos Árabes Unidos acusaron el martes a Irán de haber lanzado dos misiles balísticos, caídos en el mar, que apuntaban a “la navegación marítima”.

Acto seguido, la diplomacia emiratí anunció en X la suspensión hasta nuevo aviso de “los intercambios comerciales” y las “transacciones financieras” con Irán. Irán negó haber lanzado misiles en el golfo Pérsico y rechazó “categóricamente” las acusaciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló con el asesor de seguridad nacional de Emiratos el martes para abordar la “coordinación necesaria para que Irán” y grupos afines rindan cuentas por los ataques en curso y la importancia del libre paso por el estrecho de Ormuz.

Los esfuerzos diplomáticos para terminar con el conflicto están estancados, pero el lunes el emisario estadounidense y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, afirmó que hay conversaciones “muy positivas” con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Gobierno de EE.UU.

Trump declaró el martes que “no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán”.

“El bloqueo naval sigue plenamente en vigor y efectivo. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas”, escribió en su red Truth Social.

*Con información de AFP.