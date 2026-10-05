Donald Trump Jr. atribuye el giro político de América Latina al desmantelamiento de USAID

Donald Trump Jr. afirmó que el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) coincidió con un periodo en el que la izquierda no ha conseguido ganar elecciones presidenciales en América Latina.

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“Desde que desmantelamos USAID, la izquierda no ha ganado ni una sola elección presidencial en América Latina”, escribió Trump Jr. en X. El hijo del presidente estadounidense Donald Trump también sostuvo que durante años “miles de millones” de dólares de los contribuyentes fueron destinados a organizaciones no gubernamentales, programas de promoción de la democracia y redes de activistas que, según su acusación, respaldaban de manera recurrente al mismo sector político.

Trump Jr. calificó esos recursos como una forma de “interferencia electoral” y agradeció al empresario Elon Musk por, según su versión, haber expuesto esas prácticas. “El fraude terminó”, concluyó en su publicación.

Desde que desmantelamos USAID, la izquierda no ha ganado ni una sola elección presidencial en América Latina”, escribió Trump Jr. en X Foto: AP

La afirmación se produce mientras continúa la transformación de la política estadounidense de asistencia exterior iniciada por la administración Trump en 2025. Una orden ejecutiva de ese año puso fin a las operaciones de USAID y trasladó los programas restantes al Departamento de Estado.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) informó en septiembre que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, fueron cancelados aproximadamente 6.780 de los 7.510 programas o adjudicaciones de USAID revisados.

USAID había financiado durante décadas programas relacionados con democracia, gobernanza, sociedad civil y procesos electorales.

La propia agencia establecía que su asistencia electoral buscaba fortalecer instituciones, educación cívica, observación electoral, reformas legales y participación ciudadana.

Sus principios señalaban expresamente que estos programas debían ser imparciales y que la agencia no buscaba determinar los resultados de las elecciones.

La GAO calculó además que entre los años fiscales 2018 y 2023 USAID destinó alrededor de 9.000 millones de dólares a programas de asistencia democrática, mientras el Departamento de Estado aportó otros 5.000 millones. Estas cifras corresponden a programas de asistencia democrática en todo el mundo, no exclusivamente a América Latina.

El hijo del presidente Trump. Foto: Anadolu via Getty Images

La afirmación de Trump Jr. sobre los resultados electorales, sin embargo, requiere una precisión. La coincidencia temporal entre el cierre de USAID y el avance de candidatos de derecha no demuestra por sí misma que la desaparición de la agencia haya provocado esos resultados.

En los últimos meses, varios países latinoamericanos han registrado cambios hacia la derecha, pero las causas incluyen factores nacionales como seguridad, economía y desgaste de gobiernos anteriores.

El contexto inmediato también incluye las elecciones brasileñas. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro quedó primero y Luiz Inácio Lula da Silva segundo, por lo que ambos disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre.

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La publicación de Trump Jr. coloca así nuevamente a USAID en el centro de la discusión sobre la influencia estadounidense en América Latina, esta vez vinculando directamente su desaparición con el comportamiento electoral de la región.