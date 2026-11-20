Una joven identificada como Katia Araujo Correa falleció mientras participaba en un desafío de comida que circulaba en redes sociales. La emergencia ocurrió en San Cristóbal, República Dominicana, y quedó registrada en un video que posteriormente se difundió en internet, haciéndose viral en cuestión de horas en diferentes plataformas de redes sociales.

El hecho se presentó durante una dinámica que combinaba el tradicional juego de piedra, papel o tijera con una competencia para comer la mayor cantidad de alimentos en el menor tiempo posible. Según los reportes de medios dominicanos, los participantes se enfrentaban en rondas: quien ganaba podía comer mientras los demás corrían hasta un punto establecido y regresaban para continuar el juego.

Durante una de esas rondas, Araujo comenzó a presentar dificultades después de ingerir alimentos. En la grabación se observa cómo sus acompañantes pasan de las risas a la preocupación al notar que la joven no podía hablar ni respirar con normalidad, provocando la emergencia entre los presentes.

En el video se escuchan llamados de alerta y a varias personas intentando auxiliarla. Una de ellas advierte que se había atragantado, mientras los presentes buscan ayudarla a expulsar el alimento. La joven termina cayendo al suelo y sus compañeros continúan intentando socorrerla, pero sin mayores resultados.

La emergencia también fue presenciada por residentes del sector. Cristian Rodríguez, un vecino que escuchó los gritos de auxilio, contó que se acercó al lugar y entendió que la joven se había atragantado mientras competía por comer más rápido. Ante la gravedad de la situación, otro residente la subió a una camioneta y la llevó a un hospital cercano. Sin embargo, según el relato recogido por el diario argentino Clarín, los médicos constataron que Araujo ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

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De acuerdo con información publicada por medios locales, un vecino la trasladó en una camioneta a un centro médico, pero habría llegado sin signos vitales. El caso ocurrió en la provincia de San Cristóbal y ha generado reacciones por los riesgos de las competencias que promueven ingerir alimentos rápidamente.

La dinámica, difundida en plataformas como TikTok e Instagram, consistía en jugar piedra, papel o tijera frente a una mesa con comida. El resultado de cada enfrentamiento determinaba quién podía permanecer comiendo mientras los demás participantes se alejaban y regresaban para iniciar otra ronda.