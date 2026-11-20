Una misa celebrada en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo (Italia), concluyó con un momento poco habitual.

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Al finalizar la ceremonia, el cardenal Ernest Simoni sorprendió a los asistentes al recitar en latín el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una oración de exorcismo establecida por disposición del papa León XIII.

El episodio llamó la atención por el carácter solemne de la oración y por el contexto en el que se realizó: al término de una misa en uno de los santuarios más emblemáticos del catolicismo italiano.

En medio de la oración, se escucharon gritos y algunos sonidos inusuales de fondo mientras el cardenal recitaba la plegaria.

Ernest Simoni tiene 98 años. El régimen comunista de Albania lo detuvo en la Nochebuena de 1963, después de decir misa, y pasó unos 18 años entre cárcel y trabajos forzados. Hoy es cardenal. Esta semana, en el santuario del Padre Pío, rezó en latín contra Satanás. Atentos al sonido. — Ignacio Arsuaga (@iarsuaga) November 20, 2026

Estos ruidos no pasaron desapercibidos y despertaron la curiosidad de quienes seguían la ceremonia a través de la transmisión en vivo.

Antes de comenzar la oración, el cardenal Ernest Simoni invitó a los asistentes a rezar por la paz en el mundo, por el Papa y por quienes ejercen responsabilidades de gobierno.

Seguido a esto, explicó el significado de la oración instituida por León XIII, destacando su valor dentro de la tradición católica como una herramienta de protección espiritual frente a las fuerzas del mal.

“Es la oración más poderosa para alcanzar la paz y combatir todas las fuerzas satánicas”, dijo el Cardenal. Asimismo, vinculó su recitación con una súplica por la protección de la humanidad frente a las enfermedades, las calamidades y los conflictos bélicos.

Cardenal Ernest Simoni Foto: X/ @iarsuaga

El cardenal también hizo referencia al papel de San Miguel Arcángel como protector en el combate espiritual contra el mal, según narra un artículo del medio católico EWTN.

Sin embargo, cabe aclarar que el texto pronunciado no corresponde a la conocida oración breve a San Miguel que se acostumbra rezar al finalizar algunas celebraciones eucarísticas, sino al exorcismo instituido por el papa León XIII, cuya invocación está dirigida contra Satanás y los ángeles rebeldes.

Esta no es la primera ocasión en la que el cardenal Ernest Simoni recita públicamente esta oración.

Ernest Troshani Simoni, presbítero de la archidiócesis de Shkoder-Pult Foto: NurPhoto via Getty Images

El 25 de octubre de 2025 ya lo había hecho en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, tras una misa presidida por el cardenal Raymond Burke, durante la peregrinación internacional Ad Petri Sedem.

De origen albanés, Simoni sufrió la persecución del régimen comunista de Albania y pasó varios años en prisión por su condición de sacerdote.