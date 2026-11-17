El papa León XIV pidió este martes “menos polémica”, “menos guerra” y “menos división” en el regreso de su gira por Uruguay, Argentina y Perú de la que se “lleva en el corazón” el cariño de los fieles.

Desde los Andes hasta el Amazonas, el pontífice regresó a un continente donde pasó casi dos décadas como misionero y donde su visita despertó pasiones y atrajo a efusivas multitudes apenas semanas después de someterse a una cirugía por un cáncer de pulmón.

La intervención no alteró sus planes de viaje ni su ajetreada agenda, que puso de relieve las prioridades de justicia social y el mensaje de reconciliación de su pontificado.

El pontífice insistió en este principio en su habitual rueda de prensa en el avión papal, al ser preguntado por el resultado de las recientes elecciones de medio mandato en su país, Estados Unidos.

El papa León XIV bendice a los fieles al término de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza frente a la catedral de Lima, durante el séptimo día de su viaje apostólico de 12 días por Sudamérica, el jueves 12 de noviembre de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) Foto: AP Photo/Andrew Medichini

Los comicios se saldaron con una dura derrota del Partido Republicano del presidente Donald Trump, con quien el papa chocó en varias ocasiones por la guerra contra Irán o la política migratoria.

“Me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de tender puentes, de reconciliación. Menos polémicas, menos guerra, menos división”, dijo el pontífice, quien votó por correo en los comicios.

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“Sé que esto también es un sueño, pero sé que es posible, así que ya veremos”, agregó.

Durante el regreso desde Lima a Roma, León XIV hizo balance de su visita a Perú, país del que también tiene nacionalidad, y bromeó sobre el rosario que le lanzaron desde la multitud en su última misa en la capital peruana y que le impactó en el ojo.

“El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo, pero que marcan la vida de uno”, afirmó el papa.

El Papa León XIV saluda a su llegada a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, procedente de Uruguay, al Aeroparque Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026. Foto: AFP

En su viaje por América Latina, el líder espiritual de los 1.400 millones de católicos visitó residencias de ancianos o cárceles, pidió un crecimiento económico beneficioso para todos y se erigió en defensa de los pobres, las personas mayores o con discapacidad.

Algunos de estos mensajes se leyeron como una crítica a las políticas ultraliberales del presidente argentino, Javier Milei, aunque el papa marcó distancias.

“El mensaje que quiero llevar no es político” aunque “hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, hacia izquierda, que critica, no critica”, dijo a los periodistas en el avión de regreso.

Según explicó, habló con Milei “del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los digamos más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

León lanzó también un mensaje de unidad para dentro de la Iglesia católica, que vivió periodos de tensiones internas bajo su predecesor, el papa Francisco.

“Creo que algo importante en mi ministerio hacia la Iglesia es aportar sanación, reunir a las personas”, dijo.

“Primero, acerquémonos unos a otros, consideremos cuáles creemos que deben ser las prioridades y luego veremos cómo avanzamos desde ahí”, explicó.

La visita transcurrió como estaba planeada a pesar de las dudas expresadas por varios observadores debido a la reciente cirugía del pontífice.

Papa León XIV en Perú. Foto: Vatican News

El diagnóstico de cáncer tras menos de 18 meses de papado conmocionó a la Iglesia católica, pero la cirugía fue exitosa y los doctores dijeron que no necesitan más terapia.

“Ha ido muy bien la parte del pulmón que han extirpado. Dijeron que el tumor estaba totalmente contenido, se había limitado a esa zona”, explicó el pontífice.

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La prensa en el avión papal le preguntó si había firmado una carta de renuncia antes de su operación, una medida de precaución adoptada por Francisco, ya que el derecho canónico no precisa qué ocurre si un pontífice queda incapacitado física o mentalmente.

“Por ahora no veo ninguna necesidad, gracias a Dios”, declaró. “Como dije antes de ser elegido papa, confío en que, si alguna vez fuera necesario, lo haría”.

*Reportaje de AFP