El presidente Pedro Sánchez anunció este martes que más de cinco millones de trabajadores en España verán un aumento de sus ingresos, tras el aumento del salario mínimo.

Se trata de una subida aprobada por el Consejo de Ministros y que será del 5,3 % para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagos. Sánchez, en una entrevista en Telecinco, aseguró que también se aprobará la subida del sueldo de los funcionarios, de un 4,5 %, para el próximo año, tal y como acordó el Ejecutivo con los sindicatos.

La medida coincide con la puja electoral que vivirá el país el próximo 29 de noviembre. Sánchez se ha mostrado confiado en ganar las elecciones, pese a que las encuestas lo sitúan por detrás de la derecha en intención de voto. De ganar, la derecha podría necesitar del apoyo de la extrema derecha para formar gobierno.

El refuerzo Lula

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abordó con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la defensa de la democracia frente a la “amenaza ultraderechista”, durante un encuentro en Madrid a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En la jornada, Sánchez también se reunió con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, otro de sus aliados de izquierda en América Latina, una región que en los últimos años se ha escorado a la derecha.

A su llegada en la mañana del lunes al Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, Lula fue recibido por Sánchez con un abrazo y un apretón de manos, según observó un fotógrafo de la AFP.

En el encuentro, “los dos mandatarios han abordado el futuro de las Naciones Unidas y la importancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a la amenaza ultraderechista”, aseveró una nota de prensa de la Presidencia española.

“Reafirmamos la importancia de combatir el discurso de odio y la desinformación de la extrema derecha y de promover una agenda de inclusión social que fortalezca la democracia”, escribió Lula en X.

Además, en una reunión posterior fuera de Moncloa, ambos conversaron sobre “la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, basado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismos para generar prosperidad”, afirmó el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez.

Un acto de campaña anunciado inicialmente con Lula y Sánchez fue “cancelado”, según el PSOE.

Lula, quien a sus 81 años viene de realizar la primera gira internacional tras su reelección, tuvo que cancelar discursos por problemas de garganta.

El brasileño ganó sorpresivamente el balotaje presidencial a finales de octubre ante el senador conservador Flávio Bolsonaro, que había encabezado la votación en la primera vuelta.

“Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EE. UU. (en las elecciones de medio mandato). Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse” la derecha y la extrema derecha en España “ya no crece: se desmorona”, afirmó Sánchez a principios de noviembre.

*Con información de AFP.