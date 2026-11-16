Japón afirmó el martes que dos aviones, presuntamente rusos, violaron su espacio aéreo, por lo que presentó una “protesta muy enérgica” ante Moscú.

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Las aeronaves entraron en el espacio aéreo japonés cerca de Okinoshima, en la zona suroccidental de Fukuoka, poco después de las cuatro de la madrugada del martes, hora local.

Las fuerzas de autodefensa de Japón desplegaron cazas para advertir a los aviones, señaló el principal portavoz del gobierno, Minoru Kihara.

“La violación de nuestro espacio aéreo nacional por parte de aeronaves rusas no solo constituye una grave vulneración de la soberanía de nuestro país, sino que también representa una amenaza para nuestra seguridad y es completamente inaceptable”, declaró el portavoz.

“Presentamos una protesta muy enérgica a Rusia por los canales diplomáticos y exigimos firmemente la adopción de medidas para evitar que vuelva a ocurrir”, agregó.

Las relaciones entre Tokio y Moscú se han deteriorado en las últimas semanas tras la detención de un periodista japonés por acusaciones de espionaje y la incautación de los activos rusos de la compañía Japan Tobacco. A esto se suma que Japón se unió a las sanciones globales contra Rusia por la guerra en Ucrania.

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El anuncio de Japón se produce después de que Corea del Sur dijera que había desplegado aviones de combate y llevado a cabo maniobras tácticas después de que varias aeronaves militares rusas entraran en su zona de defensa aérea. Sin embargo, Seúl señaló que las aeronaves rusas no violaron el espacio aéreo surcoreano.

Una zona de identificación de defensa aérea no constituye espacio aéreo soberano, sino un área en la que los países exigen que las aeronaves extranjeras se identifiquen por motivos de seguridad.

Por lo general, se espera que los aviones militares notifiquen al país correspondiente antes de ingresar a su zona, aunque no existe una obligación legal de hacerlo.

*Con información de AFP