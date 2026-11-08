Videos muestran los momentos de angustia que vivió Japón tras fuerte terremoto que dejó varios heridos

El pasado viernes 6 de noviembre, un terremoto de magnitud 6,1 sacudió las aguas del océano Pacífico, frente a la costa oriental de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento telúrico se registró a las 7:39 de la noche, hora local, y fue percibido en distintas zonas del país, incluida Tokio.

Terremoto sacudió Japón durante la madrugada de este domingo: autoridades confirman magnitud y varios heridos

Sin embargo, este no fue el único episodio sísmico que afectó al territorio en los últimos días. Durante la madrugada de este domingo, un nuevo terremoto, esta vez de magnitud 5,7, sacudió la zona central del país y dejó más de 20 personas heridas. Además, provocó daños en varias localidades y obligó a interrumpir temporalmente el servicio ferroviario.

De acuerdo con los registros de las autoridades, el temblor ocurrió a la 1:04 de la madrugada, hora local, en el sector occidental de la prefectura de Shizuoka. La JMA estableció que el movimiento tuvo una profundidad de 40 kilómetros.

Videos de cómo se vivió el sismo

Las consecuencias también se sintieron en territorios cercanos. Según reportes de medios locales, entre ellos el diario Chunichi Shimbun y la cadena de televisión Tokai TV, al menos 24 personas resultaron lesionadas en las prefecturas de Shizuoka y Aichi.

Los organismos regionales entregaron un balance preliminar de los afectados. En Aichi, un funcionario de seguridad confirmó que 16 personas sufrieron heridas leves, mientras que en Shizuoka se reportaron tres lesionados. Entre ellos se encuentra una mujer de 90 años que cayó de su cama durante el sismo, según AFP.

El movimiento también ocasionó afectaciones materiales. En algunas localidades se reportaron ventanas rotas y daños en edificaciones. A esto se sumó la interrupción de las operaciones ferroviarias durante las primeras horas del domingo, como medida preventiva mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

Imagen de referencia de un terremoto. Foto: Kyodo News via Getty Images

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica

Los terremotos son frecuentes en Japón debido a su ubicación geográfica. El país se encuentra en una zona de convergencia de cuatro grandes placas tectónicas, una condición que lo hace especialmente vulnerable a los movimientos telúricos.

De acuerdo con las cifras citadas en los reportes sobre actividad sísmica, Japón concentra aproximadamente el 18 % de los terremotos registrados en el mundo.

Imagen de seguimiento de movimientos símicos en Japón. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Ante este panorama, el territorio mantiene estrictos protocolos de prevención y atención de emergencias, además de sistemas de monitoreo que permiten detectar los movimientos de tierra y evaluar sus posibles consecuencias.

Estas medidas buscan reducir los riesgos para la población y responder oportunamente ante fenómenos naturales que, por las condiciones geológicas del país, pueden presentarse en cualquier momento.