Trump ofrece el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca al jefe de la UFC, Dana White

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció este sábado el cargo de secretario de prensa al magnate Dana White, que dirige la UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas.

Donald Trump despide a su portavoz oficial: solo duró una semana y una rueda de prensa

El puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca se encuentra vacante desde la salida el 16 de octubre de la anterior portavoz, Katie Zacharia, quien ocupó el cargo apenas por una semana.

“Tengo el gusto de anunciar que ofrecí al Gran Dana White, un violento Combatiente y Guerrero, el puesto de secretario de prensa de Estados Unidos”, escribió Trump.

Trump hizo el anuncio en su red Truth Social cuatro días después de la derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

“Necesitamos a esta gente para defendernos de la izquierda chiflada”, agregó.

El mandatario precisó que White aún no había respondido a la propuesta. “Dana, por favor, acepta el trabajo”, dijo.

En junio Trump celebró su cumpleaños 80 acogiendo en la Casa Blanca un torneo de artes marciales mixtas organizado por la UFC.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asiste al evento UFC 314 junto al presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White Foto: Zuffa LLC

White, de 57 años, es uno de los amigos personales más cercanos a Trump. Se conocen desde hace más de dos décadas, cuando Trump acogió eventos de la UFC en sus casinos de Atlantic City cuando la empresa tenía problemas para encontrar lugares donde organizar sus veladas.

Desde entonces es un fiel aliado de Trump que ha intervenido en apoyo al magnate en las convenciones republicanas de 2016, 2020 y 2024. También participó en la celebración de la victoria de Trump en las últimas elecciones presidenciales.

Trump, por su parte, es muy aficionado a la UFC y asiste regularmente junto a White a las veladas de lucha.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente y director ejecutivo de UFC, Dana White, se encuentran en el balcón del Pórtico Sur durante UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca Foto: Getty Images

En junio se organizó un evento de UFC en la propia Casa Blanca para celebrar el 250º centenario de la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora White no había mostrado interés alguno en una carrera política.