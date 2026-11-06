Estados Unidos emite una alerta de seguridad de cara a la celebración de independencia de Cartagena

Estados Unidos publicó una advertencia importante sobre los viajes que realicen sus ciudadanos a Cartagena de cara a la celebración del día de la independencia de la ciudad.

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“Durante las celebraciones del Día de la Independencia de Cartagena, la embajada recuerda a todos los ciudadanos estadounidenses que extremen las precauciones de seguridad durante su visita a la ciudad”, dice el comunicado.

“Se prevé un aumento significativo de pequeños hurtos, así como la posibilidad de controles no autorizados y enfrentamientos para robar dinero o objetos de valor”, continúa la advertencia.

Cartagena de indias Foto: Getty Images

“Se esperan importantes retrasos en el tráfico debido a los numerosos cierres de carreteras, desvíos y grandes aglomeraciones”, continúa el escrito publicado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia

La embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar las zonas al este del Centro Comercial Caribe Plaza. “Si es necesario transitar por estos barrios, extreme las precauciones, ya que los residentes suelen instalar barricadas ilegales para pedir dinero a peatones y conductores”, dice la alerta.

La embajada recomendó a sus ciudadanos, siempre que sea posible, permanecer en las vías principales, evitar las grandes aglomeraciones y “los enfrentamientos con los participantes del festival”.

“Además, la ruta entre Cartagena y Barranquilla puede verse afectada por bloqueos ilegales. Si viaja hacia o desde Barranquilla, utilice únicamente las rutas principales (Rutas 90 y 90A)”, dice el comunicado.

Vida nocturna en Cartagena de Indias Foto: Getty Images

Estados Unidos alertó a sus ciudadanos de delincuentes que utilizan escopolamina y otras drogas incapacitantes “para agredir, robar e incluso asesinar a víctimas desprevenidas, incluidas aquellas que conocen a través de aplicaciones en línea”.

“El riesgo de interactuar con delincuentes que añaden drogas a la comida o las bebidas de forma clandestina o las aplican directamente sobre la piel puede aumentar durante la semana de las festividades”, según reza el texto.

Las Fiestas de la Independencia de Cartagena comenzarán el miércoles 11 de noviembre con los actos conmemorativos oficiales, entre ellos la sesión solemne del Consejo Distrital, la lectura del Acta de Independencia y las ofrendas florales en el Camellón de los Mártires y la Plaza de la Trinidad.

Fiestas de la Independencia en Cartagena Foto: cortesía

El jueves 12 tendrá lugar el tradicional Gran Desfile de Independencia o Bando, en la Avenida Santander, de 10:00 a 12:00 aproximadamente, que reunirá a miles de participantes y espectadores y provocará importantes restricciones de tráfico.