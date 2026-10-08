El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Colombia en el Nivel 2 de su clasificación anual sobre trata de personas, al concluir que el país no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar este delito, aunque continúa realizando esfuerzos significativos para combatirlo.

El informe destaca que las autoridades colombianas aumentaron la identificación de víctimas, fortalecieron la cooperación con gobiernos extranjeros en investigaciones y repatriaciones, incrementaron los recursos destinados a la prevención y adoptaron medidas legales para facilitar el uso de testimonios pregrabados de niños víctimas durante procesos judiciales.

Información en desarrollo...