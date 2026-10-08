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Estados Unidos mantiene a Colombia en Nivel 2 por trata de personas y alerta aumento del reclutamiento forzado de menores

Durante la evaluación, se tuvieron en cuenta las acciones realizadas durante 2025 en el gobierno de Gustavo Petro.

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Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

8 de octubre de 2026 a las 2:24 p. m.
La decisión se envió desde el Departamento de Estado de EE. UU.
La decisión se envió desde el Departamento de Estado de EE. UU. Foto: GETTY

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Colombia en el Nivel 2 de su clasificación anual sobre trata de personas, al concluir que el país no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar este delito, aunque continúa realizando esfuerzos significativos para combatirlo.

El informe destaca que las autoridades colombianas aumentaron la identificación de víctimas, fortalecieron la cooperación con gobiernos extranjeros en investigaciones y repatriaciones, incrementaron los recursos destinados a la prevención y adoptaron medidas legales para facilitar el uso de testimonios pregrabados de niños víctimas durante procesos judiciales.

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