Este domingo 22 de noviembre de 2026 los viajeros de los vuelos de Delta Airlines están presentando retrasos en el aeropuerto de Atlanta y otras ciudades norteamericanas debido a una falla en el sistema de cálculo de peso y balance de las aeronaves.

Caos aéreo en EE. UU. persiste tras suspensión masiva por falla técnica: más de 5.000 vuelos han sido cancelados el sábado

En plena temporada de la tradicional celebración estadounidense de Acción de Gracias, hay reportes de cientos de vuelos demorados el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Según reportaron los medios locales, habría un problema en el sistema automatizado que calcula el peso y el balance de los aviones antes del despegue, lo que impidió generar las hojas de carga de forma habitual.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ya se pronunció respecto a este hecho y aclaró que esta falla no está vinculada a sus sistemas de control de tráfico aéreo, los cuales se vieron afectados la semana pasada y generaron caos para los viajeros en EE.UU.

La aerolínea Delta señaló que ya se encuentra aplicando procedimientos manuales alternativos para seguir despachando los vuelos normalmente y de forma segura, mientras trabaja en una solución para restablecer el sistema pronto.

Inicialmente la FAA emitió una orden de parada total para los vuelos de Delta hacia la ciudad de Atlanta, no obstante ahora pasó a un programa de demoras en tierra con retrasos promedio reportados de 57 minutos.

Las autoridades le recomiendan a los viajeros revisar el estado actualizado de su vuelo con esta aerolínea estadounidense o directamente en el aeropuerto antes de desplazarse hacia allí, ya que las demoras y reajustes pueden cambiar a lo largo de la jornada.