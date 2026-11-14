Cientos de miles de personas sufren este sábado cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión de todos los despegues por una falla que el Gobierno de Donald Trump atribuyó a problemas surgidos durante la modernización de infraestructura obsoleta.

Bryan Bedford, administrador de la FAA, explicó qué pudo provocar la falla que paralizó miles de vuelos en EE. UU.

Filas interminables frente a las ventanillas de las aerolíneas, campamentos improvisados en las salas de embarque, paneles de información en rojo: la paralización del viernes provocó un caos generalizado.

“La verdad es que esto es un desastre”, resumió Lisa Beraid, de 48 años, “agotada” y “frustrada” en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

Primero le retrasaron y luego le cancelaron el vuelo el viernes; luego, la reubicaron en otro el sábado por la mañana, que también le cancelaron. “Ahora, no salimos hasta el lunes”, detalló a la AFP.

Pasajeros esperan luego de retrasos en los vuelos dentro de una terminal del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Seattle. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

A primera hora de la tarde, el sitio web de seguimiento FlightAware había registrado al menos 5.000 vuelos cancelados para el sábado.

Asimismo, pronosticó que los itinerarios de vuelo se restablecerían por completo para el “cierre de la jornada del domingo”.

El jefe de la agencia estadounidense que regula la aviación civil, la FAA, Bryan Bedford, dijo más temprano que 12.000 vuelos fueron cancelados el viernes y que entre 4.000 y 5.000 vuelos, de los 41.000 programados para el sábado, probablemente no despegarían.

Secretario de Transporte de EE. UU. alerta sobre posibles nuevas interrupciones de vuelos: “Apenas se hizo nada”

En una rueda de prensa en Washington, Bedford ofreció una “sincera disculpa al público viajero estadounidense”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la orden de suspensión de cuatro horas del viernes se emitió después de que trabajos de mantenimiento para cambiar un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

“Ya sea por un error del contratista o por una pieza de equipo defectuosa (...) eso empezó a saturar otros equipos de enrutamiento en nuestro sistema de control de tráfico aéreo”, declaró Duffy a periodistas.

Un vuelo de American Airlines despega del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia. Foto: AP Photo/Tom Brenner

En una situación incómoda, la rueda de prensa del sábado, en la que los funcionarios del gobierno también pidieron más fondos para modernizar sistemas envejecidos, se retrasó por problemas técnicos con el audio.

La interrupción del viernes fue la segunda suspensión nacional de despegues en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Según Duffy, los funcionarios de la FAA reabrieron el espacio aéreo “tras restablecer la plena funcionalidad” en las instalaciones de control de tráfico aéreo.

Este fue el fallo que generó la masiva cancelación de vuelos en EE. UU., según Sean Duffy, secretario de Transporte

A primera hora del sábado aseguró a los estadounidenses que “es seguro volar”, pero advirtió que tomaría tiempo reanudar el servicio normal.

“Seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan”, escribió en X.

*Con información de AFP