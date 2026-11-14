Secretario de Transporte de EE. UU. alerta sobre posibles nuevas interrupciones de vuelos: “Apenas se hizo nada”

La suspensión de vuelos comerciales que afectó a Estados Unidos durante varias horas este viernes 13 de noviembre podría no ser un episodio aislado. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el país todavía depende de una infraestructura antigua para coordinar sus operaciones aéreas y que las fallas podrían repetirse mientras no se complete su renovación.

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En una intervención ante los medios, el funcionario explicó que los problemas no estuvieron relacionados con los equipos más recientes, sino con componentes que llevan años en funcionamiento. También cuestionó los pocos avances de las administraciones anteriores para modernizar el sistema y pidió al Congreso recursos adicionales para terminar el proyecto.

Sean Duffy advierte que las fallas en el sistema aéreo podrían continuar

El secretario explicó que los equipos encargados de transmitir y organizar la información de los vuelos comenzaron a presentar inconsistencias después de recibir una cantidad elevada de datos. Se trata de conmutadores y enrutadores, dispositivos que permiten comunicar los distintos componentes de la infraestructura aérea.

Según Duffy, parte de la red todavía utiliza telecomunicaciones analógicas, una tecnología anterior a las conexiones digitales actuales. Al referirse a los equipos antiguos que presentaron problemas, lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir si no son reemplazados.

“Y, escuchen, va a seguir fallando”, afirmó el funcionario.

Duffy también explicó que algunos componentes ya fueron sustituidos por equipos más modernos, los cuales no presentaron inconvenientes durante el episodio. “Nuestros conmutadores y enrutadores se sobrecargaron de datos y fallaron. Bueno, no debería decir que fallaron; empezaron a presentar inconsistencias en los datos que provenían de esos enrutadores”, precisó.

Sobre los nuevos dispositivos, agregó: “Nuestros nuevos conmutadores IP no fallaron. Fue el hardware antiguo el que falló”.

El secretario insistió en que no se trata de una dificultad reciente y que requiere una solución de fondo. “Este es un problema constante que tenemos y que debe solucionarse”, manifestó.

La millonaria inversión que pide Estados Unidos para renovar el sistema

Duffy también cuestionó el dinero destinado durante los últimos años a solucionar las dificultades de la infraestructura aérea. Según sus declaraciones, en los últimos 25 años se asignaron 15.000 millones de dólares a la Administración Federal de Aviación (FAA) para mejorar el sistema, pero consideró que los resultados fueron insuficientes.

“Apenas se hizo nada”, sostuvo. El secretario aseguró que el Gobierno de Donald Trump ya cuenta con una partida de 12.500 millones de dólares para comenzar la renovación, aunque afirmó que todavía se necesitan más recursos. “El presidente ha pedido 30.000 millones de dólares. Yo quiero 50.000 millones”, manifestó.

Sean Duffy advirtió que los equipos antiguos del sistema aéreo podrían seguir fallando. Foto: Getty Images

El proyecto contempla reemplazar equipos, programas informáticos y sistemas de telecomunicaciones. Duffy también recordó que los problemas no son nuevos y mencionó las interrupciones registradas en Newark hace aproximadamente un año y medio.

Para el funcionario, la modernización debe convertirse en una prioridad nacional, por encima de las diferencias políticas. “No es cuestión de partidos políticos, ni demócratas, ni republicanos. Es un asunto estadounidense”, concluyó.