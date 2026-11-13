“Me voy a volver loca”: el caos aéreo frustró a miles de viajeros en Estados Unidos

Hoy, 13 de noviembre de 2026, los pasajeros que se encontraban en los aeropuertos de Estados Unidos vivieron una paralización poco habitual luego de que las autoridades suspendieran el uso del espacio aéreo por problemas en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo.

EE. UU. autoriza reanudar vuelos comerciales tras horas de suspensión. Gobierno descarta un ciberataque o relación con Microsoft

En la terminal de LaGuardia, en Nueva York, una mujer estaba al borde de las lágrimas porque el caos y los retrasos podrían significar que se perdiera la boda de su hija en Toronto.

“Me voy a volver loca”, le dijo Janice Llewellyn, una mujer de 61 años, a AFP. Llewellyn estaba desesperada por encontrar una ruta alternativa.

“Mi marido voló desde Inglaterra solo para llegar a la boda”, relató. “¡Dios mío! Ojalá hubiera otro vuelo, ojalá pudiera conseguir otro vuelo (…) ahora mismo”.

En el aeropuerto de Las Vegas, a algunos pasajeros les dijeron que sus viajes se habían retrasado debido al viento. Un empleado de una aerolínea dijo que la paralización en tierra duraría ocho horas. Otro afirmó que serían 24 horas. Sin embargo, las autoridades levantaron la suspensión en la noche del viernes.

Funcionarios del gobierno han señalado que la suspensión se debió a un importante corte de comunicaciones y no a ningún “ataque malicioso”. Pero eso no ayudó a los viajeros a entender qué pasó durante la suspensión.

La caótica falta de información llevó a muchos pasajeros a formar largas filas en los mostradores de alquiler de autos, en una frenética búsqueda de alternativas para viajar. Joseph Anderson dijo que intentaba regresar a Oakland desde Las Vegas y estaba considerando conducir, pero señaló que “si todo el país está detenido, eso significa que las autopistas también estarán colapsadas”.

Este veterano retirado de la Fuerza Aérea, de 72 años, dijo que su equipaje ya facturado estaba atrapado, lo que significa que “estamos, en cierto modo, atascados”.

La paralización en tierra llegó a menos de dos semanas del feriado de Acción de Gracias, el momento de mayor tráfico de viajes del año en Estados Unidos.

*Con información de AFP.