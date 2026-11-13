Estados Unidos autoriza reanudar los vuelos comerciales tras horas de suspensión nacional

La operación aérea comercial en Estados Unidos comenzó a recuperar la normalidad durante la noche de este viernes 13 de noviembre, luego de que las autoridades levantaran la suspensión nacional que mantuvo en tierra los aviones que tenían previsto despegar. La decisión llegó después de casi cuatro horas de interrupción, provocada por problemas en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo.

EE. UU. suspende todos los vuelos por segunda vez desde el 11-S: se paraliza el tráfico aéreo nacional

La cancelación de la medida fue confirmada mediante el aviso 005 del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC), fechado el 14 de noviembre en horario UTC. El documento informó que la parada en tierra ordenada por el centro de comando de la Administración Federal de Aviación (FAA) había sido cancelada.

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