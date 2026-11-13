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Estados Unidos

Estados Unidos autoriza reanudar los vuelos comerciales tras horas de suspensión nacional

La decisión permite retomar los despegues y aterrizajes en los aeropuertos del país.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

13 de noviembre de 2026 a las 8:41 p. m.
Una falla en las comunicaciones obligó a detener las operaciones aéreas por varias horas.
Una falla en las comunicaciones obligó a detener las operaciones aéreas por varias horas. Foto: Getty Images

La operación aérea comercial en Estados Unidos comenzó a recuperar la normalidad durante la noche de este viernes 13 de noviembre, luego de que las autoridades levantaran la suspensión nacional que mantuvo en tierra los aviones que tenían previsto despegar. La decisión llegó después de casi cuatro horas de interrupción, provocada por problemas en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo.

El gobierno estadounidense dijo que planea tener “múltiples” vuelos de deportación a la semana con destino a Venezuela, de acuerdo con una exención a las restricciones de viaje del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que colocaría a Venezuela entre los principales destinos para las autoridades de inmigración estadounidenses.
EE. UU. suspende todos los vuelos por segunda vez desde el 11-S: se paraliza el tráfico aéreo nacional

La cancelación de la medida fue confirmada mediante el aviso 005 del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC), fechado el 14 de noviembre en horario UTC. El documento informó que la parada en tierra ordenada por el centro de comando de la Administración Federal de Aviación (FAA) había sido cancelada.

*En desarrollo