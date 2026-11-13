EE. UU. suspende todos los vuelos por segunda vez desde el 11-S: se paraliza el tráfico aéreo nacional

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes, 13 de noviembre, una suspensión nacional de las salidas de vuelos, tras detectar problemas de comunicación que afectaron los centros de control del tráfico aéreo.

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La medida, adoptada por razones de seguridad, representa la segunda paralización de este tipo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

De acuerdo con la información publicada por ABC News, la agencia emitió una alerta para detener las operaciones aéreas en todos los aeropuertos del país.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó a través de una publicación en su cuenta de X que la emergencia estaba relacionada con un problema de comunicación que afectaba a todos los centros de control de rutas aéreas (Air Route Traffic Control Centers). También confirmó que los técnicos de la FAA trabajaban para identificar el origen de la falla.

“Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionar