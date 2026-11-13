El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizó una conversación con el creador de contenido Jordi Wild en el pódcast The Wild Project, donde habló sobre la inmigración y su impacto en la sociedad española.

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Durante el encuentro, el mandatario ofreció cifras sobre la procedencia de quienes llegan al país, pero sus declaraciones fueron contrastadas por los verificadores del programa.

“Del 100 % de migrantes que nos llega, el 40 % son europeos, el otro 40 % son latinoamericanos y el resto son africanos o asiáticos”, afirmó el jefe del Ejecutivo.

Ante estas cifras, Wild pidió a los periodistas Javier Collado e Iván Muñoz, encargados de verificar las declaraciones de los invitados, que comprobaran los datos correspondientes a los últimos cinco años.

La revisión permitió identificar a Colombia, Marruecos y Venezuela entre los principales países de procedencia de quienes llegan a España.

Pedro Sánchez (Photo by Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El presentador también llamó la atención sobre la ausencia de Marruecos en la explicación inicial del mandatario. “Aquí tenemos que el marroquí, por ejemplo, es un porcentaje elevadísimo”, comentó Jordi.

Los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten dimensionar el fenómeno. En su Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia correspondiente a 2024, el organismo informó que España recibió 1.288.562 personas procedentes del extranjero. De ellas, 1.144.227 tenían nacionalidad extranjera.

Colombia encabezó la lista con 168.122 llegadas, seguida de Marruecos, con 133.130, y Venezuela, con 103.225.

La tendencia también aparece en los datos más recientes. Según la Estadística Continua de Población del INE, publicada el 12 de noviembre de 2026, Colombia volvió a ocupar el primer lugar entre las nacionalidades de los inmigrantes durante el tercer trimestre del año, con 33.200 llegadas.

Después se ubicaron las personas de nacionalidad española, con 23.600, y las venezolanas, con 19.000. Marruecos registró 18.700 llegadas.

Las cifras confirman el peso de Colombia dentro de los movimientos migratorios hacia España, aunque también muestran la importancia de otros países latinoamericanos y de Marruecos.

ARCHIVO - El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. (AP Foto/Bernat Armangue, archivo) Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Es importante precisar que los registros del INE contabilizan nacionalidades y movimientos migratorios, por lo que no deben confundirse con el número total de residentes extranjeros.

Durante la entrevista, Sánchez también defendió la contribución económica de la población migrante y afirmó que “el 25 % del crecimiento económico se debe a la inmigración”.

Además, reconoció que la integración representa un desafío para España y señaló la necesidad de fortalecer una migración regulada, con respeto por las leyes y los códigos de convivencia.

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La conversación dejó en evidencia la importancia de contrastar las declaraciones políticas con estadísticas oficiales, especialmente cuando se abordan fenómenos que afectan a millones de personas y mantienen una estrecha relación con países como Colombia.