Caos en España en protestas en varias ciudades: más de 40 detenidos y cientos de incidentes

Con cortes viales y reducción del transporte público, España arrancó este miércoles una huelga general contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, a más de dos semanas de unos comicios en los que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se juega la reelección.

El paro general, el primero desde 2012, estaba teniendo un seguimiento “muy relevante” en algunos sectores, según los sindicatos, si bien la principal patronal del país lo consideró “bajo”.

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La huelga general convocada por los sindicatos a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos ha dejado un balance de 40 detenidos, 13 de ellos arrestados por la Ertzaintza en el País Vasco, y 476 incidencias, según el recuento de Europa Press con datos del Ministerio del Interior y de policías autonómicas.

El Ministerio del Interior ha informado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han registrado 476 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general desde las 22:00 horas del martes hasta las 11:00 horas del 11N, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 26 detenciones.

Policía Nacional durante la jornada de huelga general convocada por los sindicatos, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España), del coste de la vida. Foto: Europa Press

Manifestantes con una gran pancarta llamando a la “Huelga general” cortaron a primera hora una carretera de acceso a la capital española, que como otras grandes ciudades registró perturbaciones de tráfico.

“Hay una participación muy relevante en los sectores que hacen turnos”, valoró sobre la huelga Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, uno de los mayores sindicatos españoles.

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“El seguimiento de la huelga ha sido dispar, como ya preveíamos, con una gran implantación de la huelga en la cornisa cantábrica, en el Mediterráneo, en Cataluña y en Andalucía, y fundamentalmente en las zonas costeras, que es donde más presión tenemos sobre el tema de la vivienda”, valoró de su lado Rafael Espartero, vicesecretario general del Área Interna del gremio UGT.

Pero para la CEOE, la principal organización patronal española, el impacto del paro estaba siendo mucho más discreto. “Se observa un bajo seguimiento de la huelga en la mayoría” de sectores “y, en todo caso, algo más elevado en zonas y sectores más sindicalizados”, valoró en un comunicado.

Una mujer camina por la estación de tren de Atocha durante una huelga general asociada a la crisis de vivienda en Madrid, España, el miércoles 11 de noviembre de 2026. Foto: AP Photo/Francisco Seco

Los principales sindicatos llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda de este otoño. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

“Ya se acabó el tiempo de los políticos, ya no podemos esperar más. El modelo de vivienda en este país tiene que cambiar”, aseguró este miércoles en la televisión pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización y de acciones como la acampada que ocupó durante cinco semanas la céntrica Puerta del Sol en Madrid.

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Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.

Con información de AFP y Europa Press.