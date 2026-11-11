Evacúan cientos de colegios en Italia por amenazas de bomba dirigidas a Giorgia Meloni

Centenares de centros educativos fueron evacuados este miércoles en distintas ciudades de Italia después de recibir correos electrónicos con amenazas de bomba. Los mensajes no solo advertían sobre la supuesta presencia de explosivos en las instituciones, sino que incluían una amenaza directa contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

“Hemos colocado una bomba en el motor del coche de su primera ministra”, decía uno de los correos, firmado por un remitente que se identificó como Mikhail Andropov, supuesto líder del Vilayat de Misoginistan. El mensaje también contenía expresiones de violencia contra los destinatarios: “Hemos venido para aniquilarlos”.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, informó que las alertas recibidas en el país rondaban las 300. Aunque inicialmente se reportó que los mensajes habían llegado a cerca de un centenar de centros escolares, las autoridades consideran que el número de instituciones afectadas podría ser mayor. Valditara advirtió que “es evidente que hay una estrategia”.

Amenazan cientos de colegios en Italia. Foto: Getty Images

Tras recibir las amenazas, unidades de la Policía y los Carabinieri se desplegaron en diferentes localidades para inspeccionar los establecimientos y comprobar si había material explosivo. Por ahora, el contenido de los correos y la eventual existencia de artefactos siguen bajo verificación. Las investigaciones buscan establecer el origen de los mensajes y descartar riesgos para estudiantes, docentes y trabajadores de los colegios.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, también se refirió a la situación durante un evento en Roma. El funcionario anunció que informará al Parlamento sobre las alertas y las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. A su juicio, los mensajes hacen parte de una dinámica orientada a generar temor e incertidumbre.

“Forma parte de una estrategia que ya está clara: la de sembrar terror o crear preocupación. Cualquiera de nosotros podría, con los medios y las herramientas que existen, enviar un correo electrónico a un colegio, a una guardería o a una compañía aérea diciendo que hay una bomba”, afirmó Crosetto.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Foto: AP Photo/Francisco Seco

Sin embargo, el ministro pidió cautela frente a las posibles motivaciones detrás de las amenazas y advirtió que no necesariamente todas responden a operaciones organizadas por gobiernos extranjeros o grupos hostiles.

“En esta estrategia se cuelan también los cretinos, porque no siempre hay estrategias de países extranjeros o de entidades hostiles, también están los mitómanos y los locos”, señaló.

Crosetto agregó que las fuerzas de seguridad trabajan para diferenciar las amenazas que representan un peligro real de aquellas que podrían provenir de personas que buscan llamar la atención. Mientras avanzan las inspecciones, las autoridades italianas mantienen las verificaciones sobre los mensajes recibidos en los centros educativos.

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