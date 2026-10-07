Murió Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se volvió símbolo de la crisis de vivienda en España

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, murió este miércoles, según informó el Sindicato de Inquilinas.

“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, indicó el sindicato en un comunicado en el que resaltó su “ejemplo de lucha” y la ola de reacciones tras su desalojo, que “suponen un antes y un después en la historia de este país”.

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Maricarmen Abascal había sido trasladada a un hospital de Madrid tras ser desalojada el 23 de septiembre del apartamento en el que había residido durante siete décadas, después de que la empresa propietaria intentara elevar considerablemente su alquiler.

Su imagen saliendo en camilla de la vivienda, entre los gritos de indignación de los manifestantes que habían acudido a apoyarla, desató una ola de indignación que posteriormente se tradujo en movilizaciones que llegaron a varias ciudades españolas.

Maricarmen Abascal había vivido en el mismo apartamento en el barrio del Retiro de Madrid desde la década de 1950. Foto: Foto: tomada de X

“El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”, lamentó en su comunicado el Sindicato de Inquilinas, que acompañó su larga lucha judicial.

“Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro’”, agregó.

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A los pocos días del desalojo de Maricarmen Abascal, una multitudinaria manifestación en Madrid por el derecho a la vivienda culminó con la instalación de una acampada de protesta en la céntrica Puerta del Sol.

Maricarmen Abascal había vivido en el mismo apartamento en el barrio del Retiro de Madrid desde la década de 1950. Foto: Foto: tomada de X

El gobierno de izquierdas promovió después dos decretos con medidas para tratar de paliar la crisis de vivienda, pero estos textos fueron rechazados el pasado viernes por el Congreso de los Diputados, lo que supuso un fuerte golpe al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este lunes, el líder socialista anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

En medio de la crisis, los principales sindicatos españoles llamaron este miércoles a una huelga general para el 11 de noviembre, a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de ese mes, para luchar principalmente por “mejores salarios” y “una vivienda digna”.

“CCOO y UGT llamamos a los hombres y mujeres de nuestro país a movilizarse por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo”, indicaron ambas organizaciones en un comunicado conjunto.

*Con información de AFP.