Pedro Sánchez convoca elecciones en España tras escándalos de corrupción y crisis de vivienda

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, debilitado por la derrota en el Congreso de medidas suyas contra la crisis de la vivienda y por varios escándalos que afectan a su entorno.

La decisión del dirigente socialista, en el poder desde 2018, pone fin a una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria de su gobierno de coalición en minoría y por sus crecientes dificultades para sacar adelante iniciativas clave.

“He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales” el 29 de noviembre, indicó Sánchez en un mensaje desde el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno en Madrid.

“Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, afirmó, antes de señalar que, para acometer las reformas pendientes y reducir los niveles de desigualdad, se necesita “una mayoría mucho más amplia, progresista” en el Parlamento.

El primer ministro español, Pedro Sánchez. Foto: AP

Las encuestas más recientes sobre intención de voto sitúan al conservador Partido Popular (PP), principal formación de la oposición, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta.

Ese escenario obligaría al PP a buscar apoyos para gobernar. La ultraderecha de Vox, tercera fuerza política, se perfila como uno de los actores clave.

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“Por fin decidirán los españoles”, reaccionó inmediatamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles”, dijo Feijóo tras reclamar durante meses elecciones anticipadas.

Los comicios estaban previstos inicialmente para 2027

Tras ocho años en el poder, Pedro Sánchez llega también debilitado por varios escándalos y causas judiciales que afectan a personas de su entorno cercano, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores clave del Partido Socialista.

Por ejemplo, es conocido el escándalo que involucró a dos de sus asesores más importantes, como el exministro José Luis Ábalos y el exdiputado Santos Cerdán, acusados de malversación de fondos y tráfico de influencias.

El primer ministro español, Pedro Sánchez. Foto: AFP

El dirigente socialista ha recibido igualmente numerosas críticas por la gestión de la crisis en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, donde miles de migrantes entraron desde Marruecos a finales de julio.

La situación en esta frontera terrestre entre Europa y África se ha deteriorado desde entonces, con numerosos migrantes todavía alojados en campamentos improvisados ​​y crecientes tensiones entre la población local.

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Pero la gota que colmó el vaso fue el hartazgo por la escasez de vivienda asequible, ejemplificado por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid.

Con información de AFP.