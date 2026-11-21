El expresidente brasileño Jair Bolsonaro continúa internado en la unidad de cuidados intensivos por un cuadro de obstrucción intestinal, informó este sábado el hospital de Brasilia donde ingresó el viernes.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue hospitalizado. Esto se conoce

Bolsonaro, de 71 años y en prisión domiciliaria condenado por golpismo, presenta un cuadro de “abdomen agudo obstructivo”, “se encuentra estable clínicamente, consciente, orientado y en respiración espontánea”, indicó el hospital DF Star en un primer parte médico.

Los médicos le colocaron una sonda gástrica y lo mantienen en ayuno oral con soporte nutricional. “No hay previsión de alta hospitalaria”, añadió la nota.

El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes autorizó este sábado que sus hijos Carlos, Jair Renan y Laura y su hijastra Letícia lo visiten mientras dure la hospitalización, aunque sin celulares ni cámaras.

El hospital el hospital DF Star en Brasilia, donde se encentra hospitalizado el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: AP

Carlos Bolsonaro, senador electo, describió en X una noche de vómitos y dolores.

“No soy médico, pero jamás lo vi así”, escribió este sábado. Si los exámenes dan un resultado negativo, “llegará, creo yo, la décima cirugía en menos de ocho años”, añadió.

Bolsonaro (2019-2022) sufre secuelas de una puñalada en el vientre recibida durante la campaña de 2018 y ha sido operado varias veces.

El mayor líder de la derecha de Brasil sufre secuelas por una puñalada que recibió en el vientre durante la campaña presidencial en 2018, en la que terminó siendo electo presidente. Este hecho lo ha llevado a haber sido operado varias veces y ha tenido varias secuelas de salud.

Fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente al entonces expresidente y ahora mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Tras varios meses encarcelado, pasó a prisión domiciliaria en marzo por sus problemas de salud.

Donald Trump aclara que no se reunirá con Flávio Bolsonaro aunque lo invita a permanecer en EE. UU. “todo el tiempo que desee”

El jueves, la corte suprema fijó para el 4 al 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y otros condenados por la trama golpista.

Otro de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, perdió el balotaje ante Lula en octubre y huyó a Estados Unidos, tras ser blanco de una investigación por lavado de dinero.

La familia Bolsonaro defiende la inocencia de Jair y acusa una persecución de la justicia brasileña. La corte suprema votará en diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de Jair Bolsonaro y otros condenados por la trama golpista de 2022.

*Con información de AFP