La excusa estaba pactada. La cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) fue el pretexto perfecto para que los tres mandatarios más importantes del mundo se reunieran en territorio chino, en la ciudad de Shenzhen. Allí, el evento original quedó opacado por la confirmación de la primera reunión trilateral entre Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump, que terminó dándose este jueves 19 de noviembre.

Pero el desarrollo de la histórica cumbre comenzó antes. En medio de filtraciones de la prensa sobre la posibilidad de la reunión entre los tres presidentes, poco a poco los Gobiernos empezaron a confirmar su asistencia. Primero fue el Kremlin, luego la Casa Blanca y, por último, el anfitrión, China. Con ello, el encuentro entre los tres mandatarios se llevaría a cabo en Shenzhen, donde ningún detalle pasó inadvertido.

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Putin llegó el miércoles casi en silencio; fue recibido por la delegación china sin mayor ruido. Del lado de Trump fue todo lo contrario. El mandatario estadounidense arribó tras una gira en Filipinas; fue recibido con un gran protocolo y por el mismísimo Xi Jinping al descender de su avión, algo que el mandatario asiático no acostumbra, pero fue un gesto para devolver el que Trump tuvo con él en septiembre en Estados Unidos.

A Xi Jinping le bastó bajar al pie de la escalera del Air Force One para fijar el tono de la cumbre. El miércoles abrazó a Trump en la pista del aeropuerto de Bao’an. El jueves, en la Villa Kylin, al pie de la montaña donde su padre paseó en sus últimos años de vida, los recibió a él y a Vladímir Putin para la primera reunión de los tres líderes de las mayores potencias globales.

El presidente Donald Trump, a la derecha; el presidente chino, Xi Jinping, en el centro; y el presidente ruso, Vladímir Putin, llegan a una reunión trilateral en Kylin Villa el jueves 19 de noviembre de 2026, en Shenzhen, China. Foto: Win McNamee/Pool Getty Images As

El tono fue de cordialidad y hasta de camaradería entre los mandatarios. Por ejemplo, antes del encuentro trilateral, cuando Trump se vio a solas con Putin, entró al cuarto y bromeó con el esquema de seguridad ruso. Dijo: “¿Quién es él?”, provocando risas en todo el cuarto, para luego afirmar: “Es mi amigo”. Saludó al líder del Kremlin y le dijo algunas palabras al oído, que no se conocieron.

Ya el jueves en la mañana se inició la reunión entre las tres partes. Xi, Putin y Trump se sentaron alrededor de una gran mesa redonda, con un arreglo floral en el centro, en una distribución que parecía diseñada para que ninguno pareciera el invitado de los otros dos. El guion, además, estaba escrito desde el lunes: el Kremlin había adelantado que el encuentro se estructuraría en el espíritu de la alianza de los tres países en la Segunda Guerra Mundial y de la creación de la ONU.

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Xi, el anfitrión, abrió el turno con una lección de historia: “Cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz”, y advirtió que si se enfrentan, el mundo cae en la agitación. De las armas nucleares habló como una “espada de Damocles” sobre la humanidad.

“La paz ha sido una aspiración permanente de la humanidad. Nuestro planeta ha atravesado más de 10.000 guerras y las dos guerras mundiales provocaron una destrucción sin precedentes para la sociedad humana. La historia demuestra que, cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo disfruta de la paz”, dijo Xi Jinping.

La reunión se dio en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. Foto: AFP

Ucrania, en cambio, no apareció en su discurso inicial. Putin sí la nombró, pero por encima: habló de intereses convergentes para resolver conflictos regionales, entre ellos, por supuesto, el de Ucrania.

El líder ruso, por su lado, se quedó más con la responsabilidad que tenían ante Naciones Unidas. “Estuvimos en los cimientos de la creación de Naciones Unidas. Por eso, nuestra tarea es preservar y fortalecer el sistema de derecho internacional establecido con la creación de esta organización universal, incluida la Carta de la ONU y los principios consagrados en ella”.

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Trump habló después de que Xi y Putin dieran discursos duros contra el proteccionismo comercial occidental y las sanciones. Cuando intervino, dijo que los tres estaban “haciendo historia” y que había mucho de qué conversar. Planteó que los tres países tenían la capacidad de dialogar sobre cómo reducir el número de armas nucleares y el riesgo de que se usen, aunque reconoció que renunciar a ellas no es fácil.

“Como presidentes de tres de los países más grandes del mundo, tenemos una responsabilidad especial de mantener un diálogo abierto, respetuoso y productivo sobre asuntos que afectan no solamente a nuestros pueblos, sino a todo el planeta”, concluyó Donald Trump.

Donald Trump, XI Jinping y Vladimir Putin en Shenzen. Foto: AFP

Luego se cerró la parte pública y los líderes siguieron a puerta cerrada. La reunión duró alrededor de una hora y media, según los reportes. La declaración conjunta de paz que se conoció después de las conversaciones permitió establecer cuáles fueron los pocos puntos en los que Washington, Moscú y Pekín lograron ponerse de acuerdo. El documento estableció que los tres países mantendrán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas atómicas. También se reiteró que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse.

En materia de seguridad internacional, los mandatarios se comprometieron a impulsar una reforma de Naciones Unidas para que el organismo pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir su misión de preservar la paz. No obstante, no anunciaron un mecanismo concreto, un calendario ni compromisos verificables para avanzar en ese propósito.

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Uno de los puntos más sensibles de la declaración estuvo relacionado con la Corte Penal Internacional (CPI). Los tres Gobiernos defendieron el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a la inmunidad de sus funcionarios. Además, señalaron que la CPI y otros organismos similares no deben abusar de sus competencias. Esto, recordando que el tribunal emitió contra Putin una orden de arresto en marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos desde territorios ocupados por Rusia.

La ausencia de avances concretos sobre Ucrania fue uno de los aspectos más llamativos del encuentro. Aunque Putin mencionó el conflicto en sus declaraciones iniciales y Trump aseguró que había conversado sobre la posibilidad de ponerle fin, la declaración conjunta no incluyó referencias a la invasión rusa ni una hoja de ruta para detener la guerra. Tampoco se anunció un acuerdo entre las partes para avanzar hacia un alto el fuego.

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De hecho, mientras los tres mandatarios conversaban en Shenzhen, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, aprovechó su intervención en la cumbre de APEC para dirigirse directamente al líder ruso y exigirle que terminara la guerra. “Pongo esto directamente al presidente Putin: termine su guerra, termínela ahora”, expresó.

Así, el encuentro de Shenzhen terminó con una imagen diplomática inédita: los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia sentados en una misma mesa hablando de la seguridad mundial y de sus responsabilidades como potencias. Pero, más allá de la fotografía y de la declaración de intenciones, no hubo anuncios de un acuerdo de desarme, una solución para Ucrania ni compromisos que modificaran de inmediato el tablero internacional.