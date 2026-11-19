Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se reunieron este jueves en su histórica primera cumbre trilateral, que según Pekín tenía como objetivo “salvaguardar la paz mundial” aunque la cita despertó alarma y rechazo en otros lugares.

El encuentro sin precedentes entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en el polo tecnológico chino de Shenzhen, sede de la cumbre de la APEC, duró alrededor de una hora y 20 minutos.

Aunque tanto Xi como Trump destacaron la importancia de la cumbre, analistas señalaron que esta tenía un carácter más simbólico y que no iba a lograr avances concretos.

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Sentados alrededor de una gran mesa redonda con un arreglo floral en medio, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética, amenazada por el conflicto con Irán.

Como “grandes potencias”, los tres países deben “salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales”, aseguró al inicio Xi, quien destacó la importancia “trascendental” de la cita. “Estamos haciendo historia”, dijo por su parte Trump.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump. Foto: AFP

Este cónclave en la histórica Villa Kylin de Shenzhen avivó los temores de que los líderes de estas tres potencias puedan intentar dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo decidiendo el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa.

“Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania”, dijo Putin.

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También aseguró que las tres potencias tienen una “responsabilidad” en materia de paz y seguridad global y dijo que, en las conversaciones a puerta cerrada, hablarían de seguridad alimentaria y energética.

Por su parte, Trump abordó el desarme nuclear, otra de las cuestiones candentes entre los países con mayor arsenal atómico del mundo. Según el estadounidense, los tres países están en “una posición única” para reducir el número de armas nucleares y “para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez”, aunque reconoció que es “algo muy difícil de llevar a cabo”.

La reunión se dio en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. Foto: AFP

“Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”, insistió por su parte Xi, quien describió el arma atómica como una “espada de Damocles” suspendida sobre la humanidad.

Desde febrero, cuando expiró un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas, estos dos países quieren arrastrar a China a un eventual nuevo acuerdo. Sin embargo, el gigante asiático exige a Washington y Moscú que reduzcan sus enormes arsenales nucleares antes de negociar su propio armamento.

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La histórica cumbre estuvo precedida por encuentros bilaterales entre Trump y los otros dos presidentes, que se habían reunido por separado en la víspera. En su encuentro con Putin, el primero desde agosto de 2025, el estadounidense se refirió al ruso como su “amigo”, a lo que este respondió en inglés: “Encantado de verte”.

Trump y Xi se reunieron luego, por tercera ocasión este año. El líder estadounidense destacó su “excelente relación desde hace muchos años” y Xi celebró que sus lazos son “estables y han mejorado”.

Con información de AFP.