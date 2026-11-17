La revista británica The Economist presentó un adelanto de The World Ahead 2027, su tradicional publicación de cierre de año, en la que analiza los acontecimientos políticos, económicos, tecnológicos y sociales que podrían marcar los próximos doce meses. La edición completa estará disponible el jueves y reúne diez grandes temas, desde el futuro político de Estados Unidos hasta la carrera espacial y los cambios en la industria del entretenimiento.

Uno de los principales asuntos será el comienzo de la era pos-Trump. Según la publicación, después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos comenzará la disputa por la sucesión de Donald Trump.

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Sin embargo, advierte que el presidente no perderá necesariamente su capacidad de influir en la política nacional e internacional. Por el contrario, anticipa que podría recurrir a nuevas órdenes ejecutivas, disputas legales, proyectos de gran escala y operaciones militares para conservar su influencia y definir su legado.

Otro de los temas centrales será el impacto de la guerra en Irán. The Economist considera poco probable que el conflicto tenga una resolución definitiva en el corto plazo y prevé que sus consecuencias se extiendan durante 2027.

Las tensiones por la guerra de Irán seguirán siendo tendencia este año. Foto: Getty Images

Entre los efectos que identifica están la reorganización de los flujos internacionales de energía, las dificultades en el suministro de fertilizantes y las amenazas a la seguridad alimentaria. La revista también sostiene que la guerra debilitó la posición de Estados Unidos frente a sus aliados y adversarios, mientras que el régimen iraní podría reforzar el control interno.

La publicación también advierte sobre el aumento de las tensiones alrededor de Taiwán. De acuerdo con su análisis, Xi Jinping habría fijado 2027 como el año en que las Fuerzas Armadas chinas deben estar preparadas para una eventual operación contra la isla.

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La revista plantea que Pekín podría aprovechar la atención de Washington en otros conflictos o esperar hasta las elecciones taiwanesas de 2028. Por ello, considera que los próximos dos años serán especialmente delicados para la seguridad regional.

En Europa, la atención estará puesta en Francia y en las posibilidades electorales de Marine Le Pen, dirigente de Agrupación Nacional, en los comicios presidenciales de 2027. The Economist señala que un eventual triunfo de la derecha populista tendría consecuencias para la relación entre París y Berlín, considerada uno de los pilares de la Unión Europea, y aumentaría la presión sobre las finanzas públicas francesas.

La era pos-Trump será clave para el 2027. Foto: AP Photo/Alex Brandon

La revista también advierte sobre el encarecimiento de la deuda en los países desarrollados, impulsado por el gasto público, las inversiones en infraestructura para inteligencia artificial y el aumento de los precios de la energía.

El cambio climático figura entre las otras grandes preocupaciones. La publicación prevé que 2027 podría convertirse en el año más caluroso registrado, en parte por la posibilidad de un episodio intenso del fenómeno de El Niño.

Ese escenario podría favorecer sequías, olas de calor, incendios forestales y otros fenómenos extremos. Al mismo tiempo, destaca el avance de las energías renovables, cuyo crecimiento también responde a la necesidad de reducir la dependencia de mercados energéticos volátiles.

A diferencia de otras tecnologías, la IA impacta prácticamente todos los procesos de una organización. Foto: Getty Images

La inteligencia artificial tendrá un papel central en las proyecciones económicas y tecnológicas. La revista advierte que el endeudamiento y los complejos acuerdos financieros de las compañías del sector podrían aumentar el riesgo de una corrección en los mercados.

También anticipa que los modelos más avanzados facilitarán nuevos ciberataques y elevarán las preocupaciones sobre la dependencia tecnológica de gobiernos y empresas. No obstante, cuestiona que algunos temores relacionados con la pérdida de empleos y el consumo de recursos de los centros de datos estén respaldados por los datos disponibles.

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Los otros temas incluidos en el adelanto son el impacto de los medicamentos para bajar de peso, como Ozempic, en los hábitos de consumo; la reducción de los costos de los lanzamientos espaciales, con SpaceX y empresas chinas como protagonistas; y los cambios en Hollywood, donde se preparan nuevos estrenos de Star Wars, Los vengadores y James Bond.