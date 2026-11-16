Un rosario lanzado desde la multitud golpeó al papa León XIV en Perú: el Vaticano se pronunció

En redes sociales han circulado unas imágenes que muestran un inesperado episodio que vivió el Papa León XIV durante uno de sus recorridos en el papamóvil por Perú.

Este desplazamiento, que ha llamado especialmente la atención de los internautas, deja en evidencia el golpe que recibió el sumo pontífice mientras saludaba a los fieles que se habían congregado a lo largo del trayecto para verlo de cerca y expresarle su afecto.

De acuerdo con las grabaciones que se han difundido, el objeto que impactó repentinamente en el rostro del papa León XIV fue un rosario que habría sido lanzado desde el público.

El hecho ocurrió mientras su santidad se desplazaba en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, en Perú, donde numerosos fieles llegaron para saludarlo y presenciar de cerca su recorrido.

Tras lo sucedido, en los videos se alcanza a observar que el Papa reacciona tocando de inmediato la parte de su rostro que fue impactada, a la altura de uno de sus ojos.

Sin embargo, según han reportado diferentes medios locales, el recorrido continuó, lo que indicaría que el golpe no habría provocado una lesión de gravedad ni una herida que le impidiera seguir con sus actividades.

El Vaticano se pronunció

Según información oficial del Vaticano, “el Santo Padre fue golpeado por un pequeño rosario mientras saludaba a los fieles desde el papamóvil en Lima, Perú, pero resultó ileso”.

El Papa llegó a la Base Aérea Las Palmas, en Lima, para dar su última misa multitudinaria y concluir así una emotiva gira de regreso a Sudamérica que, además, tuvo un significado especial en relación con su estado de salud. Este recorrido permitió despejar algunas de las inquietudes que existían sobre su recuperación tras someterse a una cirugía relacionada con el cáncer.

El sumo pontífice, de 71 años, realizó una extensa gira de 12 días por Sudamérica, durante la cual visitó Uruguay, Argentina y Perú, como parte de una agenda pastoral que estuvo marcada por numerosos encuentros con fieles, celebraciones religiosas y diferentes compromisos oficiales.

A lo largo de este compromiso, mantuvo acercamientos con comunidades religiosas y protagonizó diversos actos públicos en los que recibió muestras de cariño y respaldo por parte de miles de creyentes.

Por otro lado, como parte de sus discursos, hizo llamados a los dirigentes políticos, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, al insistir en la necesidad de impulsar un modelo de crecimiento económico cuyos beneficios lleguen a todos los sectores de la sociedad y no se concentren únicamente en unos pocos.