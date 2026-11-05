Elecciones 2028: ¿Cómo impacta la derrota de Donald Trump a la carrera por la Casa Blanca?

La sorprendente derrota del presidente Donald Trump en las elecciones de medio mandato frente a los demócratas trastocó otra elección en Estados Unidos: la carrera para reemplazarlo en la Casa Blanca en 2028.

Donald Trump reacciona a la derrota en las elecciones. Lanza pullas y reconoce el triunfo de los demócratas

La aplastante derrota de los republicanos resulta especialmente dolorosa para el vicepresidente JD Vance, quien hasta ahora había sido visto como favorito para la contienda.

Ahora, Vance corre el riesgo de ser percibido como alguien atado a su jefe, un presidente en el ocaso de su mandato.

La coalición MAGA que catapultó a Trump al poder en 2016 y 2024 se desplomó en la práctica en las elecciones de medio mandato del martes Foto: CASA BLANCA

Las legislativas son una posible plataforma para las estrellas emergentes demócratas, como el senador por Georgia Jon Ossoff, cuyo aire juvenil ya ha suscitado comparaciones con el expresidente Barack Obama.

Republicanos en crisis

La coalición MAGA que catapultó a Trump al poder en 2016 y 2024 se desplomó en la práctica en las elecciones de medio mandato del martes, lo que deja a cualquier presunto heredero republicano con una cuesta muy empinada por delante.

Considerado desde hace tiempo el gran favorito para la nominación republicana en 2028, Vance es la víctima más evidente tras invertir su capital político en Trump durante toda la campaña de las legislativas, con mítines en los estados péndulo.

El ambicioso político de 42 años trató rápidamente de distanciarse del desastre electoral, culpando a la impopular guerra de Trump en Irán en un largo mensaje publicado en X el miércoles.

Vicepresidente de EE.UU. reveló la razón por la que su partido perdió las elecciones y sorprende con mensaje en redes sociales

Pero es probable que los votantes rechacen sus intentos de desprenderse de Trump. Este es un reto conocido para los vicepresidentes estadounidenses.

La excandidata demócrata y exvicepresidenta Kamala Harris sufrió un problema similar en 2024 cuando dijo que “no se le ocurría nada” cuando le preguntaron en qué se diferenciaba de Joe Biden.

“Las malas noticias para Vance son que los vicepresidentes en funciones rara vez ganan la presidencia”, señaló James Lindsay, del Council on Foreign Relations.

También ha circulado el nombre del secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio, de 55 años, mantuvo un perfil mucho más bajo durante las legislativas, pero cualquier alto cargo del gobierno de Trump tendrá dificultades para lavarse las manos de la guerra en Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

El desastre republicano en las legislativas podría, sin embargo, suponer un impulso para otros posibles candidatos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, de 48 años, que compitió contra Trump por la nominación republicana en 2024, se ha vuelto repentinamente muy locuaz.

Describió la barrida demócrata como “el equivalente político de la caída de un meteorito”, y señaló que solo en su propio estado los republicanos lograron contenerlos.

El senador por Texas Ted Cruz, de 55 años, también ha dejado la puerta abierta, tras haberse enfrentado a Trump en 2016.

Sin embargo, sus posibilidades pueden verse dañadas por las sorprendentes victorias demócratas en el Senado y la gobernación en las legislativas de su estado.

Demócratas, en lo más alto

El campo demócrata está abarrotado, pero las legislativas han dado un impulso a algunos posibles candidatos.

La reelección de Ossoff como senador por Georgia ha alimentado las especulaciones sobre una candidatura en 2028 de este político telegénico, que ya ha llamado la atención por burlarse de la relación de Trump con una joven asistente.

El político, de 39 años, ha dicho que no tiene “ningún interés en presentarse a la presidencia”. Sin embargo, su rápida victoria declarada en Georgia, así como su discurso de victoria, han reforzado su estatus dentro del partido.

Líder supremo de Irán envía mensaje tras elecciones en EE. UU., en medio de tensiones por un posible ataque nuclear

Antes de las legislativas, Kamala Harris, de 62 años, había sido la favorita para la nominación, pero son muchos en el partido los que preferirían a alguien sin un historial de derrotas.

El saliente gobernador de California, Gavin Newsom, de 59 años, es otro nombre de peso que se ha enfrentado repetidamente a Trump.

La presidencia de Trump “tal como la conocemos terminaría después de las legislativas”, predijo en una entrevista con la en septiembre.

Pero Newsom, como Harris, puede ser visto más como una figura del viejo aparato en un partido que busca a sus estrellas emergentes.

Una opción prominente pero potencialmente divisiva sería la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez.

La izquierdista dijo en septiembre que estaba sopesando una candidatura, pero aún reflexiona si una latina podría ganar en un país que rechazó a candidatas mujeres en 2016 y 2024.

*Reportaje de AFP.