La crisis bancaria en Paraguay le costó la permanencia en su cargo al presidente Santiago Peña. Miles de personas salieron a las calles a protestar por la caótica situación que produjo la intervención del Banco Central Paraguayo a Ueno Bank, uno de los principales bancos del país, por insuficiencia de capital.

Renunció Santiago Peña, presidente de Paraguay, en medio del escándalo de Ueno Bank

La crisis congeló los depósitos de casi tres millones de personas y esa situación lo tenía bajo amenaza de un inminente juicio político en el Congreso.

Con un video, Peña le comunicó al país que daba un paso al costado. El caído presidente también envió una carta al presidente del Congreso para oficializar la renuncia.

Este es el texto de la misiva:

Asunción, 5 de noviembre de 2026

Señor Presidente:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los honorables miembros del Congreso Nacional, a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay.

Adopto esta decisión en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con plena conciencia de su gravedad y con la convicción de que la República debe estar siempre por encima de cualquier persona o circunstancia.

Lo hago con absoluto respeto a la Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que rigen a la Nación, en la confianza de que el orden de sucesión allí previsto asegurará la continuidad del Gobierno y el normal funcionamiento del Estado.

Esta es la carta de renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

La prioridad en este momento es la tranquilidad de los compatriotas que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares. Por ello, expreso a este Honorable Congreso mi más firme deseo de que se garantice la devolución de esos recursos, de que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla cabalmente su finalidad y los ahorristas sean resguardados.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, renunció a su cargo. Foto: getty images

El Paraguay ha atravesado momentos muy difíciles en su historia y siempre ha sabido levantarse. Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación, demostrando una vez más que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan y que la Patria está por encima de nuestras diferencias.

Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República; ninguna persona está por encima del Paraguay. Agradezco con todo mi corazón a mi querido pueblo paraguayo por el inmenso privilegio que me ha dado en estos años: servir a la gran República del Paraguay.

Hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a los Honorables Senadores y Diputados de la Nación, con mi más alta y distinguida consideración”.